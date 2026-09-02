Σε μια κίνηση υψηλού γεωπολιτικού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB), μεταφέροντας εσπευσμένα 86 τόνους από τα αποθέματα χρυσού που διατηρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Νέος προορισμός για τον πολύτιμο θησαυρό της χώρας είναι το Λονδίνο, μια απόφαση που ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της εθνικής περιουσίας.



Όπως ανακοίνωσε επίσημα η DNB, η αλλαγή στη φυλάκωση των αποθεμάτων κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των οξυμένων διεθνών αναταραχών και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.



Η μεταφορά αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία των ευρωπαϊκών αρχών να έχουν αμεσότερο έλεγχο στους χρηματοπιστωτικούς τους πόρους εν μέσω κρίσεων.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad verplaatst. Men wil zo beter voorbereid zijn op mogelijke crisissen. In totaal is 10,3 miljard euro aan goud vanuit de VS en Canada overgebracht naar kluizen in Londen.https://t.co/Ooukm42I7N — AD.nl (@ADnl) September 2, 2026

“Απέναντι στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η DNB ενισχύει την προετοιμασία της στις κρίσεις. Η βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας του ολλανδικού χρυσού και, κατά συνέπεια, της ταχύτητας με την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης, είναι μέρος αυτής”, ανέφερε η τράπεζα σε μια ανακοίνωση. Η DNB διευκρίνισε πως τα αποθέματα χρυσού είναι πιο εύκολα διαπραγματεύσιμα από το Λονδίνο απ΄ό,τι από τη Νέα Υόρκη ή την Οτάβα.



“Αυτό επιτρέπει στην DNB να αναπτύξει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό σε περίπτωση κρίσης“, είπε.



“Χάρη στο μέτρο αυτό, βελτιώσαμε τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας. Ξεκινάμε από την αρχή ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να καταφύγουμε σε αυτά, αλλά είναι ωστόσο απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την προετοιμασία μας“, δήλωσε ο Όλαφ Σλέιπεν, πρόεδρος της DNB.



Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας ανέρχονται σε 612,4 τόνους και αποτιμώνταν σε 72,2 δισεκ. ευρώ το 2025, ανέφερε η DNB. Πριν από τη μεταφορά, η ολλανδική τράπεζα διέθετε το 31,3% του χρυσού της στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα. Μετά την επιχείρηση αυτή, η Ολλανδία διαθέτει το 18,5% των αποθεμάτων χρυσού της στις ΗΠΑ και το 18,5% στον Καναδά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το μερίδιο του χρυσού που αποθηκεύεται στο Λονδίνο αυξήθηκε από 18,1% σε 32,1%. Η DNB διατηρεί το 30,8% του χρυσού της στην Ολλανδία. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης και εν μέρει με τη φυσική μεταφορά χρυσού, διευκρίνισε η τράπεζα. Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν πως στόχος της κίνησης αυτής είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.



Περισσότεροι από 27 τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς το Ζάιστ, στην Ολλανδία. Η ίδια ποσότητα χρυσού μεταφέρθηκε στη συνέχεια από το Ζάιστ προς το Λονδίνο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό το λιώσιμο χρυσού.



“Συνδυάζοντας αγορές, πωλήσεις και φυσική μεταφορά, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη φυσική μετακίνηση μιας μεγάλης ποσότητας διασπάρηκαν”, ανέφερε η DNB.