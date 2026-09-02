Μήνυμα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις θέσεις που κατέχουν στη Λωρίδα της Γάζας έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στην «Κίτρινη Γραμμή».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ελέγχει πλέον το 60% της Λωρίδας της Γάζας, προσθέτοντας με νόημα ότι «έπεται συνέχεια», καθώς, όπως είπε, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εναντίον μελών της Χαμάς.

«Ελέγχουμε την περιοχή εδώ. Δεν αποχωρούμε. Παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας και έπεται συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού στη Γάζα

Ο Νετανιάχου βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον διοικητή της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγο Γιανίβ Ασόρ, και τον διοικητή της 99ης Μεραρχίας «HaBazak», ταξίαρχο Ελάντ Τζούρι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε από τους διοικητές για τη δραστηριότητα των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της «Κίτρινης Γραμμής», τις επιχειρησιακές αποστολές που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών.

«Είμαι εδώ, μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον διοικητή της Νότιας Διοίκησης και τους ηρωικούς διοικητές και στρατιώτες μας», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδειξε προς τις ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Γάζα, σημειώνοντας ότι από το σημείο είναι ορατές η Ασκελόν, η Σντερότ, η Νετιβότ και κιμπούτς της περιοχής.

«Εξουδετερώνουμε όσους μας απειλούν»

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δρα καθημερινά εναντίον όσων θεωρεί ότι αποτελούν απειλή για τη χώρα.

«Εξουδετερώνουμε τους τρομοκράτες που μας απειλούν. Το κάνουμε μέρα με τη μέρα», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιχείρηση εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ αναμένει να αντλήσει πληροφορίες από την εξέλιξη αυτή.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited an IDF outpost near the Yellow Line in the Gaza Strip, together with the Chief of the General Staff, Lt. Gen. Eyal Zamir; Commander of the Southern Command, Maj. Gen. Yaniv Asor; and Commander of the 99th "HaBazak" Division, Brig. Gen.… pic.twitter.com/msQdQwl8c1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 2, 2026

«Στόχος ο αφοπλισμός της Χαμάς»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου ως βασικό στόχο της κυβέρνησής του τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στον στόχο μας: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε.

«Η Γάζα δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί «σε μεγάλο βαθμό», αλλά η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και θα την ολοκληρώσουμε», διεμήνυσε.

Τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συνόδευαν επίσης ο προσωπάρχης του, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ο στρατιωτικός γραμματέας του.