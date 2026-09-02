Ευθεία και δριμεία επίθεση κατά της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα διαδραματίζονται στη χώρα, μιλώντας στα ΜΜΕ την ημέρα της έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου πρόκειται να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στην καριέρα του.



Σε συνέντευξη Τύπου που κάλυψε θέματα από την καριέρα του, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή και την κατάσταση στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ντροπή που νιώθει για την αμερικανική κυβέρνηση.



«Ζούμε μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χολιγουντιανός σταρ, περιγράφοντας τη σημερινή συγκυρία ως μία ιδιαίτερα «δυστυχή» περίοδο της αμερικανικής ιστορίας.

Παράλληλα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν δίστασε να σημειώσει ότι την κυβέρνηση απαρτίζουν «οι χειρότεροι», διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να αφήσουν πίσω αυτή τη σκοτεινή φάση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο ενδέχεται να προσφέρουν «ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών», σημείωσε, ενώ «το 2028, με λίγη τύχη, θα έχουμε επιστρέψει σε μια κάποια κανονικότητα», δήλωσε ο Κλούνεϊ.



Χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του αισιόδοξο, ο Κλούνεϊ είπε ότι θυμάται να έχει ζήσει και άλλες σκοτεινές περιόδους στην ιστορία της χώρας.



«Είμαι αρκετά μεγάλος ώστε να έχω ζήσει το 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κάθε πόλη στις ΗΠΑ είχε παραδοθεί στις φλόγες και χάσαμε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον Μπόμπι Κένεντι την ίδια χρονιά», δήλωσε.

«Υπήρχε τεράστια βία. Το Καπιτώλιο ήταν περικυκλωμένο από τανκς», σημείωσε.

«Έχουμε περάσει κι άλλες δύσκολες στιγμές, αλλά αυτή είναι μία από αυτές».

«Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», είπε χαρακτηριστικά.