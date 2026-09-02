Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σύγκρουση των δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Σηλυβρίας, καθώς δημοσιοποιήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν οι καπετάνιοι μέσω ασυρμάτου λίγο πριν από το δυστύχημα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Στην ηχητική καταγραφή ακούγεται ο καπετάνιος του «Tuğberk İmamoğlu» να απευθύνεται στο άλλο πλοίο και να λέει: «ALSU, σου είπα να στρίψεις αριστερά», σε μια επικοινωνία που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Η αποκάλυψη του ηχητικού υλικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνεται ότι τα δύο πλοία είχαν έρθει σε επικοινωνία προτού συγκρουστούν.

Ο γενικός διευθυντής Ναυτιλίας της Τουρκίας, Ουνάλ Μπαϊλάν, ανέφερε ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως οι δύο καπετάνιοι είχαν συνομιλήσει μέσω ασυρμάτου και γνώριζαν ο ένας την παρουσία του άλλου. Όπως εξήγησε, φαίνεται ότι είχαν συζητήσει προκειμένου να προσαρμόσουν τις πορείες τους και να συνεχίσουν χωρίς να συγκρουστούν.

Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να καταλήξουν σε συμπέρασμα για το ποιος φέρει την ευθύνη. Οι ηχογραφημένες συνομιλίες πρόκειται να εξεταστούν αναλυτικά και να διασταυρωθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία, τις καταθέσεις και τα δεδομένα πορείας των δύο πλοίων.

Η πλοιοκτήτρια του «Tuğberk İmamoğlu» δείχνει προς το «ALSU»

Την ίδια ώρα, η İmamoğlu Denizcilik, στην οποία ανήκει το βυθισμένο φορτηγό πλοίο, έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το «Tuğberk İmamoğlu» κινούνταν στην προβλεπόμενη λωρίδα του συστήματος διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά και, με βάση τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, ακολουθούσε τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αποφυγής συγκρούσεων.

Η πλοιοκτήτρια υποστηρίζει ακόμη ότι το πλοίο δεν αντιμετώπιζε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επηρεάσει την πλεύση ή τους ελιγμούς του και ότι τα πιστοποιητικά του βρίσκονταν σε ισχύ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η εταιρεία στην επικοινωνία που προηγήθηκε με το «ALSU». Όπως υποστηρίζει, ο καπετάνιος του «Tuğberk İmamoğlu» είχε επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με το δεξαμενόπλοιο και είχε προειδοποιήσει ότι εκείνο εισερχόταν στην πορεία του.

Με βάση τη δική της πρώτη εκτίμηση, η İmamoğlu Denizcilik αποδίδει τη σύγκρουση στους ελιγμούς του «ALSU». Πρόκειται, ωστόσο, για τον ισχυρισμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και όχι για επίσημο πόρισμα των Αρχών, καθώς η διερεύνηση του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλοίο φαίνεται να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, ενώ στις 03:26 το σύστημα Cospas-Sarsat έλαβε σήμα κινδύνου από τον πομπό EPIRB του «Tuğberk İmamoğlu».

Σύμφωνα με τον Ουνάλ Μπαϊλάν, η τόσο μικρή χρονική απόσταση μεταξύ της σύγκρουσης και του σήματος κινδύνου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το πλοίο βυθίστηκε εξαιρετικά γρήγορα. Τα διαθέσιμα συστήματα, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι το φορτηγό πλοίο βρίσκεται πλέον στον βυθό.

Το «Tuğberk İmamoğlu» μετέφερε μεταλλικά φορτία και οικοδομικό σίδηρο, ενώ στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα το βάθος της θάλασσας υπολογίζεται μεταξύ 800 και 900 μέτρων. Το «ALSU» ήταν άδειο και, σύμφωνα με τις πρώτες επιθεωρήσεις, δεν παρουσίαζε εμφανείς ζημιές.

Αγωνία για τους 10 ναυτικούς

Οι έρευνες για τα 10 μέλη του πληρώματος του «Tuğberk İmamoğlu», όλοι Τούρκοι υπήκοοι, συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ελικόπτερα και πλωτά μέσα της τουρκικής Ακτοφυλακής και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ακτών, ενώ το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει διαθέσει επιπλέον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μία φρεγάτα και άλλα πολεμικά πλοία για την ενίσχυση των ερευνών.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία της Σηλυβρίας έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα, ορίζοντας έναν αναπληρωτή επικεφαλής εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς για την υπόθεση.

Οι συνομιλίες στον ασύρματο, τα στοιχεία από τα συστήματα πλοήγησης και οι πορείες των δύο πλοίων αναμένεται πλέον να αποτελέσουν κρίσιμα κομμάτια του παζλ για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση.