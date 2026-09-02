Για «νέα κλιμάκωση» σε ευρωπαϊκό έδαφος έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην απόπειρα επίθεσης στη Λειψία, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη».

Οι δύο αξιωματούχοι, μετά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφός της, τονίζοντας παράλληλα ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Η φον ντερ Λάιεν απέδωσε ευθέως στη Ρωσία το περιστατικό στη Λειψία, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για «επίθεση με χρήση στρατιωτικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της ΕΕ».

«Δεν θα το ανεχθούμε», τόνισε, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Γερμανία.

«Ο εκφοβισμός δεν θα λειτουργήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εάν στόχος της Μόσχας ήταν να οδηγήσει την Ευρώπη σε επανεξέταση της στήριξής της προς το Κίεβο, το αποτέλεσμα θα είναι το ακριβώς αντίθετο.

«Αυτή είναι η νέα κανονικότητα»

Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέδεσε την υπόθεση της Λειψίας με ένα ευρύτερο μοτίβο ενεργειών που αποδίδονται στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, πτήσεις drones που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία αεροδρομίων και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

«Το περιστατικό στη Λειψία δείχνει μια νέα σκληρή αλήθεια για τους Ευρωπαίους: ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να αντιδρά «ταχύτερα και καλύτερα», αντιμετωπίζοντας ακόμη και καθημερινές υποδομές ως πιθανούς στόχους και ενισχύοντας ανάλογα την προστασία τους.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα βρίσκεται στο πλευρό κάθε κράτους-μέλους που τίθεται στο στόχαστρο, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν ήδη ομάδες ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση παρόμοιων επιθέσεων. Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τη δολοφονία αθώων παιδιών, ανδρών και γυναικών στην Ουκρανία», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, «κάθε κενό που εκμεταλλεύεται η Ρωσία είναι ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε», ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξετάζουν τις σχετικές νέες καταχωρίσεις στο καθεστώς κυρώσεων.

Νέο ουκρανικό αίτημα για δισεκατομμύρια ευρώ

Η πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει νέο αίτημα χρηματοδότησης από την Ουκρανία, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα κεφάλαια προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, τα κράτη-μέλη εξετάζουν το αίτημα και η διαδικασία «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται επιπλέον του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ενώ από τον Ιούνιο έχουν ήδη διατεθεί 8,5 δισ. ευρώ για drones και πυραύλους.

Μέρος των πόρων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών από ευρωπαϊκές χώρες.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αντιαεροπορικής άμυνας, ζητώντας ταχύτερο και περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα προειδοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι απειλές να εντοπίζονται και να αναχαιτίζονται ταχύτερα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις ύψους 800 δισ. ευρώ στην άμυνα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός SAFE των 150 δισ. ευρώ.

Ρούτε: «Οι κίνδυνοι που θέτει η Ρωσία είναι σαφείς»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνοδεύεται από αυξανόμενες απειλές για τα κράτη της Συμμαχίας.

«Έχουμε δει περισσότερα drones και πυραύλους να διασχίζουν τον εναέριο χώρο μας κατά μήκος της ανατολικής μας πτέρυγας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο», τόνισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση των «κακόβουλων δραστηριοτήτων» που στοχεύουν άμεσα το έδαφος των συμμάχων, αναφέροντας πυρκαγιές σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, αλλά και τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λετονία.

«Οι κίνδυνοι που θέτει η Ρωσία είναι σαφείς και εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς», δήλωσε.

«Η ενότητά μας είναι ακλόνητη»

Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Ρωσίας να διχάσει τους συμμάχους ή να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτύχει.

«Η ενότητά μας είναι ακλόνητη, η στήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ξεκάθαρη», ανέφερε.

Υπενθύμισε ακόμη ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει να διαθέσουν τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026 και αντίστοιχο ποσό το επόμενο έτος.

Χαρακτήρισε επίσης «κρίσιμης σημασίας» το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών και του Καναδά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 καταγράφηκαν νέες αμυντικές δαπάνες άνω των 139 δισ. δολαρίων.

«Νέα εποχή ευρωπαϊκής ασφάλειας»

Φον ντερ Λάιεν και Ρούτε συμφώνησαν ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι πλέον απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νέων απειλών.

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι στη δέσμευσή τους για τη συλλογική άμυνα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή ευρωπαϊκής ασφάλειας», τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι οι αυξημένες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα ενισχύουν ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία