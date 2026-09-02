Σε τροχιά εξάρθρωσης βρίσκεται η υπόθεση της σοβαρής απόπειρας επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές Αυγούστου. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο βασικών υπόπτων, αποτρέποντας στο παρά πέντε μια ενδεχόμενη πολύνεκρη καταστροφή με στόχο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος.



Σύμφωνα με αποκαλύψεις των δικτύων Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, πρόκειται για έναν άνδρα γεννημένο στη Ρωσία με λετονικό διαβατήριο, καθώς και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος ήταν ήδη γνώριμος στις δυνάμεις ασφαλείας.



Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας εκτιμούν ότι οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως εκτελεστικά όργανα σε ένα ευρύτερο, οργανωμένο σχέδιο.

German authorities have identified two suspects in connection with an attempted drone attack on Leipzig airport but will likely be unable to detain them, Sueddeutsche Zeitung reported on Wednesday.https://t.co/Qj7AezMUlC — TVP World (@TVPWorld_com) September 2, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προέβη σε βαρυσήμαντες δηλώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση έφερε όλα τα χαρακτηριστικά των ρωσικών υβριδικών απειλών στην Ευρώπη.



Όπως τόνισε, η απόπειρα οργανώθηκε με απόλυτο επαγγελματισμό, υψηλή τεχνική τεχνογνωσία και ενδελεχή προετοιμασία.

Sicherheitsbehörden bestätigen „klare“ russische Beteiligung bei hybriden Anschlägen, so Alexander Dobrindt. pic.twitter.com/JOttXpEsLZ — Rixa Fürsen (@rixa_fursen) September 1, 2026

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα ευρήματα δείχνουν δράση ατόμων που κινούνταν για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, αποκαλώντας τους «πράκτορες χαμηλού επιπέδου».



Αν και το Βερολίνο αποφεύγει τη δημοσιοποίηση ονομάτων για λόγους προστασίας της ανακριτικής διαδικασίας, η Die Zeit επιβεβαιώνει ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας διεξάγει πλέον επίσημη έρευνα.



Το περιστατικό της 4ης Αυγούστου εντείνει την ανησυχία για τη δράση δικτύων κατασκοπείας και δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές της Κεντρικής Ευρώπης.