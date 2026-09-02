Ένας 34χρονος Βρετανός που ζούσε στη Σουηδία από παιδί απελάθηκε και επέστρεψε στη Βρετανία, καθώς πλέον λογίζεται ως μετανάστης.

Οι γονείς του Τζον Σέλλερς, όταν εκείνος ήταν 10 ετών, μετακόμισαν στη Σουηδία από το Έσεξ, αξιοποιώντας τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας που παρείχε η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, επειδή τους άρεσε το εκπαιδευτικό σύστημα και θεωρούσαν ότι ήταν «καλό μέρος για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους». Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 16 ετών, και η μητέρα του επέστρεψε στην Αγγλία αφότου εκείνος ξεκίνησε σπουδές για να γίνει δάσκαλος.

Ο Σέλλερς εγκαταστάθηκε στο Γκέτεμποργκ, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Καρολάιν και ζούσε μια φυσιολογική ζωή, μέχρι που επικυρώθηκε το Brexit. Έκτοτε, το σουηδικό κράτος τον αντιμετωπίζει ως μετανάστη και τον Ιανουάριο τον απέλασε, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες θεώρησης εγγράφων.

«Είναι καιρός ο κόσμος να μάθει πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι εδώ, και είναι καιρός να δείξουμε τις συνέπειες του Brexit. Ειλικρινά, κρατάμε το στόμα μας κλειστό εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες για τη μετανάστευση, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε το Brexit», είπε στον Guardian ο 34χρονος Βρετανός.

«Κάθε φορά που έρχομαι στην Αγγλία, νιώθω σαν τουρίστας. Η Σουηδία είναι το σπίτι μου», είπε ο Σέλλερς, προσθέτοντας: «Είναι φρικτό. Όχι μόνο νιώθω ότι απογοήτευσα την Καρολάιν, αλλά και την οικογένειά μου, και τον εαυτό μου. Μου έχουν στερήσει τον έρωτα της ζωής μου, το άλλο μου μισό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Τζον Σέλλερς και η σύζυγος του Καρολάιν

Στον Guardian μίλησε και η σύζυγος του Καρολάιν, η οποία ανέφερε: «Είναι απλά φρικτό – το συναίσθημα ότι επιτέλους έχεις κάποιον να σε βοηθάει, κάποιον στον οποίο μπορείς να στηριχτείς και κάποιον που είναι πάντα δίπλα σου, και μετά να πρέπει να ξοδεύεις τόσο πολύ χρόνο, κόπο και χρήματα για να παλέψεις με την κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να συνεχίσεις αυτή τη σχέση».

Η υπόθεση του Τζον Σέλλερς έχει προκαλέσει αίσθηση στη Σουηδία, καθώς διαδραματίζεται σε μια εποχή που υπάρχει έντονο αντιμεταναστευτικό αίσθημα στην κοινωνία και έχει απασχολήσει το κοινοβούλιο της χώρας.

Ο βουλευτής Χάκαν Σβενελίνγκ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης του 34χρονου, με τον υπουργό Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ να αναμένεται να απαντήσει σχετικά στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Σουηδία καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό απελάσεων Βρετανών που συνδέονται με το Brexit, σε σύγκριση με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περίπου 2.500 Βρετανοί υπήκοοι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά το Brexit, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εντολών απέλασης που εκδόθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 κρατών μελών από το Brexit το 2021.

Το πρόβλημα αφορά την άρνηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης να δεχτεί εκπρόθεσμες αιτήσεις από άτομα που δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να υποβάλουν επίσημη αίτηση για να παραμείνουν στη χώρα μετά το Brexit – μια διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο σε 12 άλλες χώρες της ΕΕ.

Παλαιότερα, η απέλαση ενός υπηκόου της ΕΕ προς άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο του Brexit επιτρεπόταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούσαν απειλές για την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στη Σουηδία μετά το Brexit, έχουν διαταχθεί απελάσεις Βρετανών ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει διαπραχθεί κανένα αδίκημα.