Συναγερμός σήμανε στις φινλανδικές αρχές μετά τον εντοπισμό ενός drone στην περιοχή του Πόρβοο, στα νότια παράλια της χώρας. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προοριζόταν αποκλειστικά για τοπογραφικές εργασίες και χαρτογράφηση.

Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty tiistaina 1.9. kansalaisen havainnon perusteella lennokki. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille.https://t.co/u0czl3I2gT — Puolustusministeriö (@DefenceFinland) September 2, 2026

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι το συμβάν αξιολογείται ως χαμηλού κινδύνου και δεν υπάρχει καμία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Mahdollinen alueloukkaus Suomenlahdella miehittämättömällä lennokilla https://t.co/OmmoKT2i9h — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) September 2, 2026

Η συνοριοφυλακή της Φινλανδίας και η αστυνομία ξεκίνησαν έρευνα σε σχέση με το περιστατικό. Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι θα παρέχει πληροφορίες για το θέμα καθώς προχωράει η έρευνα.



Δεν έγινε ακόμη σαφές εάν το περιστατικό συνιστά εδαφική παραβίαση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





