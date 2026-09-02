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Συναγερμός σήμανε στις φινλανδικές αρχές μετά τον εντοπισμό ενός drone στην περιοχή του Πόρβοο, στα νότια παράλια της χώρας. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προοριζόταν αποκλειστικά για τοπογραφικές εργασίες και χαρτογράφηση.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι το συμβάν αξιολογείται ως χαμηλού κινδύνου και δεν υπάρχει καμία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η συνοριοφυλακή της Φινλανδίας και η αστυνομία ξεκίνησαν έρευνα σε σχέση με το περιστατικό. Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι θα παρέχει πληροφορίες για το θέμα καθώς προχωράει η έρευνα.

Δεν έγινε ακόμη σαφές εάν το περιστατικό συνιστά εδαφική παραβίαση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.