«Φρένο» στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από μαθητές βάζει η Νέα Υόρκη, καθώς η χρήση τους θα απαγορεύεται στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και τη Γ’ Γυμνασίου.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο, ωστόσο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση αυτής της τεχνολογίας και κάποια πιλοτικά προγράμματα.

Η απαγόρευση θα αφορά και τα chatbots που παρουσιάζονται ως «βοηθοί» και προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, σύμφωνα με τους New York Times.

Ωστόσο, το μέτρο εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία και εκτός σχολείου, μέσω των προσωπικών τους συσκευών.

Οι κανόνες ορίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, για την προετοιμασία μαθημάτων.

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά επίσης τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του Γυμνασίου και σε 30 λεπτά για τους μαθητές του Δημοτικού.

Αυτοί οι νέοι κανόνες πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα σήμερα.

Ακολουθούν ένα αρχικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά επιεικές και προκάλεσε οργή σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αυτό το πλαίσιο ενέκρινε την τεχνητή νοημοσύνη για μαθητές δημόσιων σχολείων στη Νέα Υόρκη για «έρευνα, εξερεύνηση και δημιουργικά έργα».

Αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις, ο υπεύθυνος για τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, ο Κάμαρ Σάμιουελς, δήλωσε ότι «οι Αρχές έχασαν τον στόχο στην ανακοίνωσή τους» και διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του «εξετάζει σοβαρά» την πιθανότητα λήψης αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από νεότερους μαθητές.

Το υπουργείο Παιδείας θα συστήσει μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, αιρετούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους συνδικάτων, με στόχο την εκπόνηση έκθεσης έως τον Απρίλιο του 2027, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την πολιτική της Νέας Υόρκης σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.