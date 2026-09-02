Ένας δικαστής στις ΗΠΑ ζήτησε από τους ενόρκους στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι να συνεχίσουν να προσπαθούν να καταλήξουν σε ετυμηγορία, 23 ώρες αφότου ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις τους.

Η Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού για τον θάνατο των τριών παιδιών της στο οικογενειακό τους σπίτι στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης, το 2023.

Η ίδια έχει δηλώσει αθώα. Ο δικηγόρος της δεν αμφισβητεί ότι η 36χρονη πρώην νοσοκόμα σκότωσε τα παιδιά, αλλά υποστηρίζει ότι η Κλάνσι έπασχε από μεταγεννητική ψύχωση εκείνη την εποχή και δεν ήταν σε θέση να διακρίνει το σωστό από το λάθος – πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι έλαβε μια υπολογισμένη, σκόπιμη απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της.

Η επιτροπή ενόρκων, που αποτελείται από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες. Οι ένορκοι άρχισαν τις διαβουλεύσεις την Πέμπτη, αφού άκουσαν για εβδομάδες τις καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων.

Έκπληκτες φωνές στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν διάβασε μια σημείωση από την επιτροπή ενόρκων την προηγούμενη ημέρα, η οποία ανέφερε ότι είχε φτάσει σε αδιέξοδο.

Η Κλάνσι, η οποία έμεινε παράλυτη μετά το άλμα της από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου λίγο μετά τους φόνους, φαινόταν στωική καθώς καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο δίπλα στον δικηγόρο της, αναφέρει το BBC.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι ένορκοι σε δίκες υψηλού προφίλ να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε απόφαση και οι δικαστές διαθέτουν πρωτόκολλα για τέτοιες καταστάσεις.

Ένα αδιέξοδο μεταξύ των ενόρκων, όπως αυτό, συμβαίνει σε «περίπλοκες και συναισθηματικά φορτισμένες δίκες», δήλωσε στο BBC η Χέδερ Κουκόλο, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή της Νέας Υόρκης και ειδική στο δίκαιο της ψυχικής υγείας.

«Εάν το αδιέξοδο επιμείνει, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει μια επιπλέον οδηγία “δυναμίτη” [γνωστή ως οδηγία Tuey-Rodriguez στη Μασαχουσέτη] για να ενθαρρύνει την ομάδα να εξετάσει εναλλακτικές οπτικές και να επιδιώξει συμφωνία, διατηρώντας παράλληλα τις γνήσιες πεποιθήσεις της», είπε η Κουκόλο.

Ωστόσο, πρόκειται «συνήθως για μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής» εκ μέρους του δικαστή, πρόσθεσε.

«Τα γεγονότα είναι δύσκολα και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία είναι γραφικά, οπότε έχουν μεγάλο βάρος πάνω τους», είπε.

Ο δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρη τη δίκη αν η επιτροπή ενόρκων δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε ετυμηγορία.

Η δίκη πέντε εβδομάδων στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον από το κοινό και κατά καιρούς έχουν συγκεντρωθεί πλήθη έξω από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.

Μια γυναίκα συνελήφθη την Τρίτη από την πολιτειακή αστυνομία έξω από το κτίριο του δικαστηρίου. Αναμενόταν να της απαγγελθούν κατηγορίες την Τετάρτη για «εκφοβισμό μάρτυρα, ενόρκων ή προσώπου που παρέχει πληροφορίες». Η αστυνομία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες και δεν είναι σαφές αν το περιστατικό είχε σχέση με τη δίκη της Κλάνσι.

Η Κλάνσι κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά της – την Κόρα, πέντε ετών, τον Ντόσον, τριών ετών, και τον Κάλαν, ο οποίος ήταν οκτώ μηνών – με λάστιχα γυμναστικής στο σπίτι τους στη Μασαχουσέτη τον Ιανουάριο του 2023.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι υπέφερε από μεταγεννητική ψύχωση -μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό- και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τους φόνους.

Εάν κριθεί ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού, δηλαδή για την εκ προμελέτης και εκ προθέσεως δολοφονία άλλου προσώπου, η Κλάνσι θα αντιμετωπίσει υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με αναστολή.

Θα μπορούσε επίσης να κριθεί ένοχη για ελαφρύτερη κατηγορία, όπως φόνο δευτέρου βαθμού – που διαπράχθηκε με κακόβουλη πρόθεση ή ακραία αμέλεια, αλλά χωρίς προμελέτη – ή ανθρωποκτονία εξ αμελείας — η ακούσια δολοφονία «λόγω απερίσκεπτης και αμελούς συμπεριφοράς». Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης.

Εάν η Κλάνσι κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης, δεν θα αφεθεί ελεύθερη – αντίθετα, θα σταλεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου η κατάστασή της θα επανεξετάζεται περιοδικά. Θα μπορούσε να παραμείνει στο νοσοκομείο για το υπόλοιπο της ζωής της.