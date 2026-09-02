Η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε δύο ανθρώπους στην Times Square, σκοτώνοντας έναν, κατάφερε να συνεχίσει να κινείται παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των αστυνομικών να την ακινητοποιήσουν με τέιζερ. Σύμφωνα με ειδικό στα συγκεκριμένα όπλα, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν το σωματικό λίπος, οι απότομες κινήσεις της αλλά και η τσάντα που φορούσε.

Ο Άρτουρ Σαντόφσκι, πρώην ντετέκτιβ της NYPD και ειδικός στα τέιζερ, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να πετύχουν σταθερή επαφή με τους μυς της γυναίκας, κάτι απαραίτητο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συσκευή.

«Όσο μεγαλύτερο είναι το στρώμα λίπους μπροστά από τους μυς, τόσο πιο δύσκολο είναι για το τέιζερ να φτάσει στους μυς και να είναι αποτελεσματικό», ανέφερε ο Σαντόφσκι. Ο ίδιος έχει γράψει το εγχειρίδιο για τη χρήση των τέιζερ που χρησιμοποιούσε η NYPD στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Όπως εξηγεί, για να ακινητοποιήσει ένα άτομο το τέιζερ πρέπει και οι δύο ακίδες του να κάνουν επαρκή επαφή, ώστε να κλείσει το ηλεκτρικό κύκλωμα και να προκληθεί προσωρινή διακοπή του ελέγχου των μυών.

Στην περίπτωση της Σισνέρος, όμως, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε απόσταση, ενώ εκείνη κινούνταν συνεχώς και κρατούσε δύο μαχαίρια. Έτσι, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί η απαραίτητη επαφή. Μάλιστα, μία από τις ακίδες φέρεται να χτύπησε την τσάντα της, η οποία ήταν τυλιγμένη γύρω από το σώμα της. Αυτό εμπόδισε τη δημιουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος και, κατά συνέπεια, την ακινητοποίησή της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το βίντεο από την επίθεση δείχνει τους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν τη Σισνέρος, η οποία κρατούσε τα δύο μαχαίρια ψηλά, λίγο μετά την επίθεση εναντίον δύο ανθρώπων κοντά στη West 41st Street και τη Seventh Avenue.

Οι αστυνομικοί της ζητούσαν να αφήσει τα μαχαίρια, όμως εκείνη δεν υπάκουσε. Όταν άρχισε να τα κουνάει με άγριες κινήσεις, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα τέιζερ. Ο Σαντόφσκι εκτίμησε ότι τουλάχιστον μία από τις ακίδες φαίνεται να χτύπησε στην περιοχή της κοιλιάς.

Ωστόσο, ακόμα και όταν οι ακίδες πετυχαίνουν το σώμα, παράγοντες όπως η μικρή απόσταση μεταξύ τους, τα χοντρά ρούχα ή το σωματικό λίπος μπορούν να περιορίσουν την ηλεκτρική επίδραση. Αντίθετα, σημεία όπως η πλάτη και το πίσω μέρος των ποδιών έχουν λιγότερο λίπος και μπορούν να κάνουν το τέιζερ πιο αποτελεσματικό.

«Μπορεί να ένιωσε πόνο ή μυϊκές κράμπες στην κοιλιά, αλλά όχι αρκετά ώστε να την εμποδίσουν να συνεχίσει να προχωρά», εξήγησε ο ειδικός. Σύμφωνα με τον Σαντόφσκι, μέσα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρία τέιζερ, ενώ πιθανότατα ένα τέταρτο ενεργοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τους πυροβολισμούς των αστυνομικών.

The surprising reasons why tasers didn't stop crazed Times Square stabber https://t.co/WRAtIPYkly pic.twitter.com/zuvHlsCZao — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Η Σισνέρος τελικά όρμησε εναντίον τους και οι αστυνομικοί την πυροβόλησαν. Μεταφέρθηκε στο Bellevue Hospital, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ένα από τα θύματά της ήταν η 32χρονη, Έριν Πιατσέντι, απόφοιτη του University of Pennsylvania και του Fordham Law, η οποία εργαζόταν ως στέλεχος της Bank of America. Υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media είχε γιορτάσει μόλις τον Αύγουστο τη δεύτερη επέτειο του γάμου της.

Το δεύτερο θύμα, ένας 68χρονος άνδρας, δέχτηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα.