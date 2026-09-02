Η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Leipzig-Halle. Την Τρίτη, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του είχαν διαπιστώσει ότι ένα drone που ανακαλύφθηκε στο αεροδρόμιο ήταν κατασκευασμένο με ρωσική τεχνολογία. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, το drone μετέφερε εκρηκτικά.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε αντίποινα μέτρα, μεταξύ των οποίων και την ανακοίνωση ότι η Γερμανία θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης στην Ευρώπη, όπου αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία εξαπολύει εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον μελών της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Τι βρέθηκε, όμως, στο αεροδρόμιο της Λειψίας; Πώς αντέδρασαν οι αξιωματούχοι; Και τι δείχνει αυτό για τις εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία παρατείνεται; Τα ερωτήματα αυτά θέτει το δίκτυο Al Jazeera σε ανάλυσή του.

Τι συνέβη στο αεροδρόμιο της Λειψίας;

Το βράδυ της 4ης Αυγούστου εντοπίστηκε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά κοντά σε ένα φορτηγό αεροσκάφος της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines.

Ένας υπάλληλος επεσήμανε το drone, το οποίο βρισκόταν σε χώρο κοντά σε διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου Leipzig-Halle, ενός σημαντικού κόμβου μεταφοράς φορτίων στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας.

Κλήθηκαν ειδικοί για να εξουδετερώσουν τα εκρηκτικά με τη βοήθεια ρομπότ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα δεύτερο drone καταστράφηκε μετά από σύγκρουση με αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο.

Γιατί η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία;

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν μια διαμόρφωση και εξαρτήματα που μοιάζουν με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Συνολικά, οι αστυνομικές έρευνες, το μοτίβο και τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών αποδεικνύουν τη ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες που να συνδέουν το περιστατικό με τη Μόσχα ούτε έχει δημοσιοποιήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, ο Ντόμπριντ ανέφερε ότι η συσκευή αντανακλούσε «υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το καθήκον της εκτέλεσης της επίθεσης φαίνεται να ανατέθηκε σε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου», τους οποίους περιέγραψε ως άτομα που ενεργούσαν «εκ μέρους ρωσικών κρατικών φορέων». Δεν διευκρίνισε ποιοι ακριβώς.

Πώς αντέδρασε η Γερμανία;

Η Γερμανία ανακοίνωσε μια σειρά αντιποίνων. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, μια μεγάλη γερμανική πόλη στις όχθες του Ρήνου, θα κλείσει. Το «Ρωσικό Σπίτι», ένας πολιτιστικός χώρος συνάντησης στο Βερολίνο, θα κλείσει επίσης, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οι Γερμανοί ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι θα προτείνουν την προσθήκη περισσότερων Ρώσων στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ελέγχων εισόδου για τους Ρώσους πολίτες.

Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον πρέσβη της Ρωσίας στη χώρα για να συζητήσουν το περιστατικό.

Πώς αντέδρασε η Ρωσία στις κατηγορίες της Γερμανίας;

Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το drone. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απολύτως παράλογες» και προειδοποίησε ότι οι κατηγορίες θα έχουν συνέπειες.

Ξεχωριστά, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ότι κατηγορεί τη Μόσχα για να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και την πτώση των ποσοστών της.

Υπονόησε επίσης ότι η Γερμανία είχε «φυτέψει» αποδεικτικά στοιχεία για να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για το περιστατικό με το drone.

Πώς αντέδρασαν το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι;

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία, έχουν όλοι υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του Βερολίνου κατά της Μόσχας.

«Κάθε φορά που οι ρωσικές υβριδικές δραστηριότητες στοχεύουν έναν από τους συμμάχους μας, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι», ανέφερε το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει το περιστατικό με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να προετοιμάσουν μια κοινή απάντηση.

Πώς αντέδρασε η Ουκρανία;

Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Υπάρχουν εικασίες ότι οι αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές της Μόσχας στην Ευρώπη έχουν ως στόχο να αποδυναμώσουν τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία υποδέχτηκε θετικά τα μέτρα της Γερμανίας κατά της Ρωσίας, με τον Ουκρανό πρέσβη, Ολέξι Μακέιεφ, να επαινεί την αντίδραση του Βερολίνου την Τρίτη.

Η Γερμανία αποτελεί βασικό στρατηγικό εταίρο για την Ουκρανία και τον Απρίλιο οι δύο χώρες ανακοίνωσαν μια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας που θα ενισχύσει την κοινή αεροπορική άμυνα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Βερολίνο συμφώνησε να χρηματοδοτήσει συμβάσεις προμήθειας πυραύλων για το Κίεβο, ενώ οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στην από κοινού παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι ο εναέριος χώρος της χώρας του γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, καθώς και οι δύο πλευρές του πολέμου βασίζονται όλο και περισσότερο στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για ποιες άλλες ενέργειες έχει κατηγορηθεί η Ρωσία στην Ευρώπη;

Αρκετοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η Ρωσία υιοθετεί μια ολοένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία έχει αντιταχθεί στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press έχει καταγράψει περίπου 200 περιστατικά σαμποτάζ και κακόβουλων ενεργειών στην Ευρώπη από την εισβολή του 2022.

Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία, εκστρατείες παραπληροφόρησης, εμπρησμούς και παρεμβάσεις σε υποδομές.

Μια περίπτωση, τον Μάρτιο του 2024, αφορούσε την πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο. Η εγκατάσταση αποθήκευε ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, και οι εισαγγελείς απέδωσαν την ευθύνη της επίθεσης σε μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Ομάδα Βάγκνερ», η οποία υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Τέτοιες επιχειρήσεις χαμηλού επιπέδου ονομάζονται συχνά «υβριδικές» επιθέσεις, καθώς παραμένουν κάτω από το όριο της ανοιχτής σύγκρουσης, αλλά καταφέρνουν ωστόσο να σπέρνουν ανησυχία μέσω της βίας.

Γιατί εκδηλώνονται αυτές οι εντάσεις τώρα;

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι μυστικές επιχειρήσεις, όπως η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν την πολιτική υποστήριξη της χώρας προς την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της Ρωσίας.

Ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάνω από τέσσερα χρόνια και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο επερχόμενος χειμώνας ενδέχεται να αποδειχτεί ο πιο δύσκολος μέχρι τώρα.

Η απόπειρα επίθεσης με drone έρχεται επίσης σε μια κρίσιμη στιγμή για τη γερμανική πολιτική.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η ανατολική επαρχία της Σαξονίας-Άνχαλτ διεξάγει εκλογές, και το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ελπίζει να σημειώσει κέρδη, αξιοποιώντας εν μέρει την κούραση του κοινού από τον πόλεμο.

Το AfD έχει ζητήσει την ενίσχυση των δεσμών με τη Ρωσία και έχει επικρίνει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών.