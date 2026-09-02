Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για τον εντυπωσιακό πύργο σε σχήμα κιθάρας του Hard Rock στο Λας Βέγκας. Η κατασκευή είναι σχεδόν ολοκληρωμένη, με μόλις μία γωνία να απομένει χωρίς τα χαρακτηριστικά μπλε γυάλινα πάνελ.

Ο πύργος, ύψους περίπου 201 μέτρων και 42 ορόφων, θα διαθέτει περίπου 3.700 δωμάτια και σουίτες. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2024 και μέσα σε δύο χρόνια ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα νέο τοπόσημο στον ορίζοντα του Λας Βέγκας.

Στο συγκρότημα θα λειτουργεί επίσης καζίνο έκτασης περίπου 16.165 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και δύο χώροι παραστάσεων: το Hard Rock Live χωρητικότητας 5.000 θεατών και το West Theater που θα μπορεί να φιλοξενήσει 2.000 άτομα.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του πύργου θα είναι οι έξι δέσμες φωτός που θα φτάνουν σε ύψος έως και 6.100 μέτρων, δημιουργώντας την εικόνα των χορδών μιας κιθάρας στον ουρανό.

Το συνολικό συγκρότημα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2027, με το κόστος της επένδυσης να υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το fox5vegas.com.