Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, καθώς δικαστής στη Γιούτα έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Η απόφαση ελήφθη την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πέθανε από μια σφαίρα στον λαιμό εν μέσω εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη, τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Με δεδομένο τον φάκελο και όσα (…) κατατέθηκαν από τις αντίδικες πλευρές, διά της παρούσης διατάσσεται να προσαχθεί σε δίκη ο κατηγορούμενος Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον», είπε ο δικαστής Τόνι Γκραφ απευθυνόμενος στο ακροατήριο.

Η απόφαση ακολουθεί προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυο πλευρές παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους για τη διεξαγωγή δίκης.

Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε ιδίως μηνύματα στα οποία ο ύποπτος ομολογούσε ότι διέπραξε τη δολοφονία σε φίλους του. Η υπεράσπιση από την άλλη βασίστηκε στην αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων, πάνω απ’ όλα του DNA, που συνέδεσε τον νεαρό με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Μετά την απόφαση του δικαστή, ο Τάιλερ Ρόμπινσον δήλωσε αθώος, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Η σημερινή απόφαση, σχεδόν έναν χρόνο αφού μας πήραν τον Τσάρλι, αποτελεί σημαντικό βήμα στην επιδίωξη της οικογένειάς μας να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτόν», σχολίασε εκ μέρους της οικογένειας, η Έρικα Κερκ.

STATEMENT ON BEHALF OF THE KIRK FAMILY:



Today’s decision, which comes nearly a year since Charlie was taken from us, marks an important step in our family’s pursuit of justice for him.



Every step in this process carries the weight of all that Charlie’s murder has taken from his… — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 2, 2026

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο 31χρονος ήταν επικεφαλής της Turning Point USA, της μεγαλύτερης οργάνωσης νεολαίας της αμερικανικής δεξιάς, και είχε στηρίξει ενεργά τον Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία προεκλογική του εκστρατεία.

Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Τσάρλι Κερκ ήταν χριστιανός εθνικιστής, έντονος υπερασπιστής της παραδοσιακής οικογένειας και σφοδρός επικριτής της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και των διεμφυλικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.