Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Πρόσθεσε πως οι Αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούστηκαν, αναφέρει το Reuters.