Η 32χρονη Έριν Πιατσέντι, στέλεχος της Bank of America και απόφοιτη κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, ήταν η γυναίκα που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε μια τυχαία επίθεση στην Times Square, στη Νέα Υόρκη. Η νεαρή μητέρα είχε επιστρέψει πρόσφατα στην εργασία της μετά από πέντε μήνες άδειας μητρότητας και, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, είχε μοιραστεί τη χαρά της για τη βάφτιση της κόρης της, όπως αναφέρει η New York Post.

Η Έριν Πιατσέντι, κάτοικος του Τσέστερ στο Νιου Τζέρσεϊ, είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία της, μία συγκινητική οικογενειακή φωτογραφία. Σε αυτή εμφανιζόταν χαμογελαστή, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της και έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, Φρανκ Πιατσέντι.

Bank of America exec killed by Times Square maniac was a new mom who had just returned from maternity leave https://t.co/W6aPJfBiE3 pic.twitter.com/ePQcuN5a0Z — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Στην ανάρτησή της είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι είχε μπορέσει να περάσει πέντε μήνες μακριά από την εργασία της, προκειμένου να φροντίσει τη νεογέννητη κόρη της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το παιδί είχε πρόσφατα βαφτιστεί, ενώ η ίδια και ο σύζυγός της είχαν κάνει αρκετά ταξίδια ως οικογένεια, μεταξύ άλλων στο Λονγκ Μπιτς του Νιου Τζέρσεϊ, στο Μέιν και στο Ρόουντ Άιλαντ. Το ζευγάρι είχε επίσης γιορτάσει πρόσφατα τη δεύτερη επέτειο του γάμου του, όπως σημειώνει η New York Post.

Victim stabbed to death in Times Square rampage was VP at Bank of America, just celebrated 2nd wedding anniversary https://t.co/z7ixmZmKxj pic.twitter.com/oK41B5yKIz — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Η επίθεση στην καρδιά του Μανχάταν

Η Έριν Πιατσέντι έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Δευτέρας, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Times Square, στην καρδιά της θεατρικής περιοχής του Μανχάταν.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστιδα ήταν η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, μητέρα τριών παιδιών, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε τυχαία, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν.

Η Πάμελα Σισνέρος φέρεται να μαχαίρωσε και έναν ακόμη περαστικό, ο οποίος τραυματίστηκε. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον της και την τραυμάτισαν θανάσιμα.

Η Έριν Πιατσέντι είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ. Πριν από τις πανεπιστημιακές σπουδές της είχε φοιτήσει στην Ακαδημία Βίλα Γουόλς, ιδιωτικό καθολικό σχολείο θηλέων στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ. Αργότερα ακολούθησε επαγγελματική σταδιοδρομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και εργαζόταν στην Bank of America.

Η Bank of America εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατό της. «Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. «Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και η απουσία της θα γίνει έντονα αισθητή. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά της και σε όλους τους ανθρώπους που την αγαπούσαν».

Με ανακοίνωσή της, η νομική σχολή του πανεπιστημίου Φόρνταμ εξέφρασε επίσης τη θλίψη της για τον θάνατο της Έριν Γκίλτιναν Πιατσέντι. «Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική και παράλογη απώλεια της αποφοίτου μας, Έριν Γκίλτιναν Πιατσέντι», ανέφερε. Η σχολή σημείωσε ακόμη ότι η Έριν Πιατσέντι και ο σύζυγός της, Φρανκ Πιατσέντι, είχαν αποφοιτήσει το 2021 και αποτελούσαν αγαπητά μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Φόρνταμ. «Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις, οι προσευχές και η βαθύτατη συμπαράστασή μας βρίσκονται στον Φρανκ, στις οικογένειές τους και σε όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν την Έριν».