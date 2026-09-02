Ως σοβαρή πολιτική εξέλιξη χαρακτηρίζουν διπλωματικοί κύκλοι την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, καθώς και το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Θα αυστηροποιηθούν επίσης οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους, θα ενταθεί η πίεση στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και θα ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να προτείνει στην ΕΕ την προσθήκη νέων προσώπων στις σχετικές λίστες κυρώσεων για υβριδικές δραστηριότητες.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, που είπε πως δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, παρότι η ρωσική κυβέρνηση συμμετέχει στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της G20.

Η γερμανορωσική κρίση δεν ήταν ασφαλώς κεραυνός εν αιθρία. Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία.

Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκαν με τις αποφάσεις της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε «πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Γερμανία.

«Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε οποιονδήποτε επιχειρεί να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με ανάρτησή του στο X, επιβεβαίωσε τη στήριξη της βορειοατλαντικής συμμαχίας στη Γερμανία για το περιστατικό.

«Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και χαιρετίζω τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία ως απάντηση. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά του να αποτρέπει και να υπερασπίζεται όλους τους Συμμάχους απέναντι σε κάθε απειλή, συμπεριλαμβανομένων κακόβουλων ενεργειών όπως εκείνες που καταγράφηκαν στη Λειψία και σε άλλα σημεία της Συμμαχίας. Οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και να κάμψει τη βούλησή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν. Η στήριξή μας προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη, όπως ακλόνητη είναι και η απόλυτη δέσμευσή μας για τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ».

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται; Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρώπης για περισσότερο από έναν αιώνα. Οι διακυμάνσεις της διμερούς σχέσης αποτελούν εδώ και καιρό αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής. Από τον Μπίσμαρκ έως τον Χίτλερ και από τον Μπραντ έως τη Μέρκελ, διαδοχικές γενιές της γερμανικής ηγεσίας προσέγγισαν τον ισχυρό ανατολικό γείτονά τους μέσω διαφορετικών αντιλήψεων και πρακτικών, ανάλογα με το μεταβαλλόμενο πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό περιβάλλον. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έφερε τις σχέσεις των δύο χωρών σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Δύο ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Γερμανός τότε καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα απέστελλε στην Ουκρανία 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, λίγο αφότου ενέκρινε τη στρατιωτική βοήθεια που είχαν αποφασίσει να παράσχουν η Ολλανδία και η Εσθονία. Αμέσως μετά, στις 27 Φεβρουαρίου, ο Σολτς εκφώνησε την περίφημη ομιλία του με τίτλο «Zeitenwende» («σημείο καμπής»). Στην ομιλία του, δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούσε «σημείο καμπής» που απειλούσε τη μεταπολεμική τάξη και δεσμεύτηκε ότι η Γερμανία θα ενίσχυε τη στήριξή της προς την Ουκρανία, θα επανεξέταζε τη σχέση της με τη Ρωσία και, «από εδώ και στο εξής», θα διέθετε το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ανταποκρινόμενη στο σχετικό πρότυπο που είχε θέσει το ΝΑΤΟ.

Η άλλη ειρωνεία της Ιστορίας είναι ότι στη Γερμανία ζουν εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες, αρκετοί από τους οποίους διαθέτουν πλέον και γερμανική υπηκοότητα, μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους στις γερμανικές πολιτικές διαδικασίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κιργιστάν, με τον Ρώσο πρόεδρο να χαρακτηρίζει την Τουρκία «προνομιακό εταίρο» και τον Τούρκο ομόλογό του να προαναγγέλλει νέα κοινά βήματα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας μετά το Ακούγιου.

Το ΝΑΤΟ λοιπόν, η Ρωσία, η Τουρκία που καλείται να σταθεί ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, συνθέτουν ένα δύσκολο διπλωματικό σταυρόλεξο.