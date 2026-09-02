Ένα νεαρό κορίτσι με αναπηρία βρέθηκε νεκρό δίπλα στους γονείς του στο κρεβάτι τους με τραύματα από πυροβολισμό, σε μια τραγική υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Όλα τα μέλη της οικογένειας βρέθηκαν στο κρεβάτι το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους στο προάστιο Πιετραλάτα της Ρώμης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν όταν συγγενείς του 42χρονου Λούκα Αμπασιάνο, της 41χρονης Βαλεντίνα Παμπιάνκο και της 5χρονης Μπιάνκα δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους για ώρες.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα και βρήκαν την οικογένεια νεκρή με τραύματα από πυροβολισμούς, μαζί με το σκυλί της οικογένειας που είχε επίσης σκοτωθεί από πυροβολισμό.

Γύρω από τα πτώματά τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν δεκάδες επιστολές απευθυνόμενες σε αγαπημένα τους πρόσωπα, οι οποίες περιείχαν συγγνώμες, εξηγήσεις και οδηγίες για το μέλλον. Σε μια επιστολή που έγραψε ο Λούκα στην αδελφή του, της ζήτησε να «φροντίσει τον μπαμπά».

Μεταξύ των μηνυμάτων που άφησαν ο Λούκα και η Βαλεντίνα υπήρχε ένα που έγραφε: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας», αναφέρει η Daily Mail.

Η Σάρα, η γειτόνισσά τους, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ήθελαν τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι, αλλά γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβόντουσαν ότι δεν θα ζούσε για πολύ, και αυτό τους εξάντλησε».

Η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά το περιστατικό και προσπαθεί να διαπιστώσει τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της οικογένειας.

Αφού μετακόμισαν σε ένα μικρό σπίτι στην Πιετραλάτα πριν από περίπου 10 χρόνια —το οποίο είχε αγοράσει για αυτούς ο πατέρας της Βαλεντίνα, Σάντρο— το ζευγάρι άρχισε να ανακαινίζει το σπίτι και ετοιμαζόταν να δημιουργήσει οικογένεια.

Η Νικολίνα Μπαρμπάτο, μια γειτόνισσα, δήλωσε: «Όταν η Βαλεντίνα έμεινε έγκυος, ήταν η επιτομή της ευτυχίας».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε δυσκολίες στη φροντίδα της Μπιάνκα, η οποία γεννήθηκε πρόωρα και με σοβαρή αναπηρία, από τη γέννησή της το 2021.

Ο αδελφός του Λούκα είπε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απελπισμένο για βοήθεια, που σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μεξικό για εξειδικευμένη θεραπεία.

Απομονώθηκαν από τον κόσμο: η Βαλεντίνα άφησε τη δουλειά της για να φροντίζει τη Μπιάνκα πλήρως, ενώ ο Λούκα, τεχνικός πληροφορικής, συνέχισε την ανακαίνιση του σπιτιού μετατρέποντάς το σε εργαστήριο, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να αφήνει την οικογένειά του μόνη.

Ο Μαξιμιλιάνο Ουμμπέρτι, τοπικός πολιτικός, δήλωσε στην εφημερίδα «La Repubblica»: «Η Μπιάνκα δεν πήγαινε πλέον στον παιδικό σταθμό επειδή αρρώσταινε συχνά».

Οι γείτονες ανέφεραν ότι η απομόνωση είχε αρνητικές επιπτώσεις στους γονείς. Η Κριστίνα, μια κάτοικος της περιοχής, είπε ότι συναντούσε τη Βαλεντίνα ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της: «Τα απογεύματα, στεκόταν στην είσοδο με το καρεκλάκι της και παρακολουθούσε τον σκύλο της, τον Τέο, να κουνάει την ουρά του γύρω της. Όμως η Βαλεντίνα είχε χάσει το χαμόγελό της μετά τον τοκετό».