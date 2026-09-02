Αθώος δήλωσε ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και συνιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια ώρα, ο δικαστής αποφάσισε ότι η εισαγγελία μπορεί να επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης να αποκλειστεί η συγκεκριμένη ποινή πριν από τη δίκη.

🚨 BREAKING: The judge in the Charlie Kirk murder case has ruled there IS enough probable cause to bring Tyler Robinson to trial



Judge Graf made clear the evidence is OVERWHELMING, saying it supports a "reasonable belief that the defendant is the individual who shot and killed… pic.twitter.com/IL1voQApSW — Nick Sortor (@nicksortor) September 1, 2026

Ο Ρόμπινσον αρνήθηκε την κατηγορία της διακεκριμένης ανθρωποκτονίας, η οποία στη Γιούτα μπορεί να επισύρει τη θανατική ποινή, καθώς και έξι ακόμη κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University, στην πόλη Όρεμ.

⚠️ +18 HASSAS | Siyasi aktivist Charlie Kirk, ABD'deki bir üniversite etkinliğinde suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.https://t.co/NrkSEjGZsJ — Haber (@Haber) September 10, 2025

Ο συντηρητικός ακτιβιστής είχε αποκτήσει ιδιαίτερη επιρροή μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων και θεωρούνταν σημαντικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας συμβάλει στην κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον δικαστηρίου στην πόλη Πρόβο, φορώντας γκρι κοστούμι και συνομιλώντας κατά διαστήματα με τους δικηγόρους του.

Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονταν η χήρα του Κερκ, Έρικα, μητέρα των δύο παιδιών τους, καθώς και οι γονείς του θύματος, Ρόμπερτ και Κάθριν.

«Βουνό αποδεικτικών στοιχείων», λέει η εισαγγελία

Οι αγορεύσεις των δύο πλευρών ακολούθησαν την πενθήμερη προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία του Ιουλίου, κατά την οποία οι εισαγγελείς παρουσίασαν τα στοιχεία με τα οποία επιχειρούν να συνδέσουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γενετικό υλικό που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, εντοπίστηκε στο όπλο και σε άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν μετά το έγκλημα, φερόμενες ομολογίες του 23χρονου σε κοντινά του πρόσωπα, καθώς και βιντεοσκοπημένη κατάθεση του συγκατοίκου και συντρόφου του, Λανς Τουίγκς.

«Υπάρχει ένα βουνό αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο δράστης των πυροβολισμών», ανέφερε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Ράιαν ΜακΜπράιντ, υποστηρίζοντας ότι βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον Ρόμπινσον στην πανεπιστημιούπολη την ημέρα της δολοφονίας.

Κατά την εισαγγελία, τέσσερις βασικές κατηγορίες στοιχείων συνδέουν τον 23χρονο με το έγκλημα: τα βίντεο, το DNA, οι φερόμενες παραδοχές του και μια σειρά έμμεσων αποδεικτικών στοιχείων.

Τι υποστηρίζουν οι εισαγγελείς για το κίνητρο

Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε τον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε εργαστεί ως μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος, ως άνθρωπο που θεωρούσε «αποκρουστικές» τις συντηρητικές απόψεις του Κερκ, ιδιαίτερα τις θέσεις του για ζητήματα που αφορούν τα τρανς άτομα. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αυτή η αντίθεση αποτέλεσε το κίνητρο της επίθεσης.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε επισκεφθεί επανειλημμένα την πανεπιστημιούπολη την ημέρα της δολοφονίας, πριν επιστρέψει με διαφορετικά ρούχα.

Κατά τον ΜακΜπράιντ, είχε φορέσει μακρύ παντελόνι προκειμένου να αποκρύψει το τουφέκι που φέρεται να μετέφερε.

DNA στο όπλο και ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην προκαταρκτική διαδικασία, DNA του Ρόμπινσον φέρεται να εντοπίστηκε στο τουφέκι του παππού του, το οποίο βρέθηκε κρυμμένο σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο μετά τη δολοφονία.

Γενετικό υλικό του κατηγορουμένου φέρεται επίσης να βρέθηκε σε πετσέτα μέσα στην οποία ήταν τυλιγμένο το όπλο, καθώς και σε κατσαβίδι που εντοπίστηκε στον χώρο.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ακόμη ότι χαράξεις στους κάλυκες που συνδέονται με την επίθεση αντιστοιχούν σε εργαλείο Dremel το οποίο κατασχέθηκε από το σπίτι όπου διέμενε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του.

Ο Τουίγκς, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κατέθεσε ότι ο 23χρονος τού είχε ομολογήσει την επίθεση, είχε ξεσπάσει σε κλάματα και είχε εκφράσει μεταμέλεια για την πράξη του.

Γιατί παραμένει στο τραπέζι η θανατική ποινή

Οι συνήγοροι του Ρόμπινσον επιχείρησαν να εμποδίσουν την εισαγγελία να ζητήσει τη θανατική ποινή, αμφισβητώντας παράλληλα την ισχύ των επιβαρυντικών περιστάσεων που επικαλείται η κατηγορούσα αρχή.

Οι εισαγγελείς αντέτειναν ότι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε η επίθεση έθεσε σε κίνδυνο πολλούς ακόμη ανθρώπους, καθώς ο πυροβολισμός έγινε προς το σημείο όπου βρισκόταν ο Κερκ, ενώ γύρω του υπήρχε πλήθος, μεταξύ του οποίου και παιδιά.

Ο εισαγγελέας Τσαντ Γκρουνάντερ χαρακτήρισε την ενέργεια ως ένα είδος «βαλλιστικής ρώσικης ρουλέτας», υποστηρίζοντας ότι ο δράστης διακινδύνευσε τις ζωές όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Η υπεράσπιση απάντησε ότι μοναδικό θύμα των πυροβολισμών ήταν ο Κερκ και ότι κανένα άλλο βλήμα δεν έπληξε ανθρώπους μέσα στο πλήθος.

Παραμένουν οι κάμερες στη δικαστική αίθουσα

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά τη μετάδοση της δικαστικής διαδικασίας. Οι δικηγόροι του Ρόμπινσον έχουν επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τη ζωντανή μετάδοση των ακροάσεων από κάμερες.

Ο δικαστής Τόνι Γκραφ εξέτασε εκ νέου το ζήτημα την Τρίτη, έπειτα από κλειστή ακρόαση, αλλά αποφάσισε υπέρ της διαφάνειας, σε μια υπόθεση γύρω από την οποία έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στις αρχές την επομένη της δολοφονίας, παρουσία μελών της οικογένειάς του και ενός γείτονα.

Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης της δίκης.