Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι επιδιώκει, μέσω της στρατηγικής που ακολουθεί απέναντι στο Ιράν, να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του κατά του ABC News.

«Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ABC Fake News. Δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει λιγότερο αν υπογράψουν μια συμφωνία που, για εκείνους, δεν έχει καμία αξία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι προτιμά τη θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και για κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας.

«Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει ολοκληρωτικά. Απλώς αφήνουν να εξελιχθεί το αναπόφευκτο», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα και προς το εσωτερικό του Ιράν, διερωτώμενος: «Πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει;».