Νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones εφόρμησης και πύραυλοι.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας «διεξήγαγε συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ», στο ιρακινό Κουρδιστάν, στοχοποιώντας «κέντρα συντήρησης», «αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού» και «αερόστατο παρατήρησης», σύμφωνα με το ανακοινωθέν που επικαλέστηκαν επίσημα μέσα ενημέρωσης.