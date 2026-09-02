Στα χέρια της αστυνομίας της Βολιβίας έπεσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους φυγάδες του Περού. Σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή του, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Τζόνσον Σμιτ Κρους ήταν επικεφαλής της Los Pulpos, περουβιανής συμμορίας επιδιδόμενης ιδίως σε εκβιάσεις, απαγωγές και δολοφονίες.

🚨🇵🇪 #Puno | ¡JHONSSON PULPO YA ESTÁ EN EL PERÚ!



Como resultado de un trabajo conjunto de inteligencia, cooperación internacional y coordinación operativa, la Policía Nacional del Perú, DIRNIC PNP – EESCCOT FBI Lima, DEA Perú y la Policía Nacional de Bolivia, lograron la… pic.twitter.com/PjVTS03NnY — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 2, 2026

Η αστυνομία του Περού προσέφερε αμοιβή ίση με περίπου 126.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία θα επέτρεπε τον εντοπισμό του.

Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με τις αστυνομίες των δυο χωρών της Λατινικής Αμερικής στις επιχειρήσεις τους που οδήγησαν στη σύλληψη, ανέφερε η περουβιανή αστυνομία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de 'Los Pulpos', fue entregado a la Policía Nacional del Perú por autoridades de Bolivia. pic.twitter.com/IJ4tLtrzO4 — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 2, 2026

Γνωστός με το ψευδώνυμο «Τζον Πούλπο», ο άνδρας 30 ετών έχει καταδικαστεί να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία το 2020 εμπόρου κατά τη διάρκεια ληστείας στην Τρουχίγιο, πόλη του βόρειου Περού που λυμαινόταν η συμμορία.

Policía boliviana anuncia expulsión de cabecilla de "Los Pulpos", Jhonsson Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo"

pic.twitter.com/vv8czQWWJ3 — El Último Paladín 🥷 (@ultimopaladin) September 1, 2026

Ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί σε ακίνητο στην πρωτεύουσα Λα Πας ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, ανέφερε η βολιβιανή αστυνομία.

Αποτελούσε «στόχο μεγάλης αξίας σε εθνικό επίπεδο», καθώς αφού έδρασε στη Χιλή και στην Αργεντινή επιδίωκε να συνεχίσει στη Βολιβία, ανέφερε ο Αντριάν Άλβαρες, επικεφαλής της βολιβιανής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο να απελαθεί μέσα στην ημέρα.

Ο Τζόνσον Σμιτ Κρους, ο οποίος πιστεύεται πως διοικεί τα περίπου εκατό μέλη της συμμορίας Πούλπος, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, φέρεται να έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, ώστε να αποφεύγει την ταυτοποίησή του.

Την Κυριακή, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τρουχίγιο κατά τη διάρκεια της απαγωγής επικεφαλής επιχείρησης του τομέα των μεταλλείων, που αφέθηκε ελεύθερος μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις αρχές, η συμμορία Πούλπος βρισκόταν πίσω από το μακελλειό.