Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η συζήτηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή πορεία που επιδιώκει το Γερεβάν. Η Μόσχα διαμηνύει ότι μια ενδεχόμενη ένταξη της Αρμενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με την παραμονή της στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στην οποία συμμετέχουν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Μπισκέκ του Κιργιστάν, στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ήταν η πρώτη συνάντηση Πούτιν-Πασινιάν μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Αρμενία που επιβεβαίωσαν τη στροφή του Γερεβάν προς τη Δύση.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου κάλεσε την κυβέρνηση της Αρμενίας να θέσει σε δημοψήφισμα «το συντομότερο δυνατόν» την επιθυμία της για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρέπει να προσαρμόσουμε την εμπορική και οικονομική πολιτική μας ανάλογα με αυτές τις πιθανές αποφάσεις», είπε ο Πούτιν.

Ο αρμένιος πρωθυπουργός απάντησε ότι η υιοθέτηση πέρυσι ενός νόμου που υπογράμμιζε σαφώς την πρόθεση της Αρμενίας να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ, καθιστούσε περιττή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Σημείωσε όμως ότι είναι πρόωρο να γίνεται λόγος για αποχώρηση της Αρμενίας από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

«Η υιοθέτηση νόμου που ξεκινά τη διαδικασία ένταξης σε έναν άλλο οικονομικό οργανισμό ισοδυναμεί με ανακοίνωση αποχώρησης από τον δικό μας», απάντησε ο Πούτιν στον Πασινιάν.

Η διακηρυγμένη φιλοδοξία του Πασινιάν για ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψυχράνει τις σχέσεις μεταξύ Γερεβάν και Μόσχας, η οποία αντέδρασε επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της Αρμενίας.