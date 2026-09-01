Στη Βενεζουέλα μεταβαίνει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, προκειμένου να επιβλέψει την υπογραφή νέας συμφωνίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων της αμερικανικής πετρελαϊκής Chevron στη χώρα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Τετάρτη από εκπροσώπους της Chevron και αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, παρουσία του Ράιτ.

Η εξέλιξη αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ουάσινγκτον να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα και να διευρύνει την παρουσία αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στη χώρα.

Η Chevron βρίσκεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων ξένων πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα και, σύμφωνα με το Reuters, βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνιών που προβλέπουν επέκταση των δραστηριοτήτων της στη ζώνη του Ορινόκο, καθώς και νέα έργα παραγωγής.

Η μεγάλη πετρελαϊκή στροφή της Ουάσινγκτον

Η επίσκεψη του Κρις Ράιτ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο τους στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Η Ουάσινγκτον και το Καράκας έχουν προχωρήσει σε ευρύτερη ενεργειακή συμφωνία που αφορά κοιτάσματα με περίπου 64 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο των συνολικών αποθεμάτων της χώρας.

Η συμφωνία θα μπορούσε, εφόσον υλοποιηθεί πλήρως, να οδηγήσει σε παραγωγή έως και 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα, ενώ προβλέπει προνομιακή πρόσβαση των ΗΠΑ σε μέρος της παραγωγής.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αρχίσει από τις αρχές του 2026 να διαθέτει πετρέλαιο της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές, με τα έσοδα να περνούν αρχικά από λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ.

Νέες συμφωνίες με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους

Εκτός από τη Chevron, σειρά διεθνών εταιρειών βρίσκονται σε συνομιλίες για νέα ενεργειακά έργα στη Βενεζουέλα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η ιταλική Eni, η ινδική ONGC, η GE Vernova και η GeoPark, καθώς οι αλλαγές στο πετρελαϊκό θεσμικό πλαίσιο της χώρας έχουν δημιουργήσει νέες δυνατότητες για ξένες επενδύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας ως σημαντικό τμήμα της ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ, με στόχο τόσο την ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής ασφάλειας όσο και την ανασυγκρότηση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας.

Την ίδια ώρα, πάντως, ορισμένοι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις νέες συμφωνίες, επικαλούμενοι ζητήματα διαφάνειας, νομικής ασφάλειας και τους όρους υπό τους οποίους παραχωρούνται τα κοιτάσματα.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου οι επόμενες πολιτικές συνομιλίες

Η ενεργειακή συνεργασία εξελίσσεται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας.



Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών για την πολιτική μετάβαση στη χώρα αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη Ράιτ αποτελεί τη δεύτερη γνωστή μετάβασή του στο Καράκας μέσα στο 2026, καθώς είχε επισκεφθεί τη Βενεζουέλα και τον Φεβρουάριο για συναντήσεις με την προσωρινή ηγεσία και στελέχη του ενεργειακού τομέα