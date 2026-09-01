Ένα εντυπωσιακό και απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Τσανγκζού, στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, όταν ο ουρανός βάφτηκε ξαφνικά σε έντονες αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, λίγο πριν η περιοχή βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρής καταιγίδας και έντονης βροχόπτωσης.

Οι κάτοικοι άρχισαν να καταγράφουν με τα κινητά τους τον ουρανό, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε χρώμα, δημιουργώντας εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό περίπου στις 5:30 το πρωί και διήρκεσε μόλις επτά με οκτώ λεπτά. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ισχυρή βροχή έπληξε την περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

Γιατί ο ουρανός έγινε ροζ

Παρά την απόκοσμη εικόνα, το φαινόμενο δεν ήταν ανεξήγητο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, ενίσχυσαν τη σκέδαση του ηλιακού φωτός. Καθώς ο ήλιος βρισκόταν πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, το φως του έπρεπε να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα. Τα μικρότερα μήκη κύματος διασκορπίζονταν περισσότερο, με αποτέλεσμα οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις να κυριαρχήσουν στον ουρανό.

Η επερχόμενη καταιγίδα και τα πυκνά νέφη ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το εντυπωσιακό θέαμα πριν από την καταιγίδα

Η αλλαγή του χρώματος του ουρανού προηγήθηκε της κακοκαιρίας που έπληξε την Τσανγκζού, με τους κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο. Το σκηνικό κράτησε μόλις λίγα λεπτά, ήταν όμως αρκετό για να κάνει τον γύρο των social media.

Έτσι, ο κατακόκκινος ουρανός που έκανε την Τσανγκζού να μοιάζει για λίγο βγαλμένη από δυστοπική ταινία δεν ήταν κάποιο μυστηριώδες φαινόμενο, αλλά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ηλιακού φωτός με την ατμόσφαιρα λίγο πριν από την εκδήλωση της ισχυρής καταιγίδας.