Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η αγορά καυσίμων στο Ιράν, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ να απευθύνει δραματική έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση βενζίνης.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατο πρόβλημα επάρκειας, καθώς ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει προκαλέσει ασφυξία στις εισαγωγές καυσίμων.



Η κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να διαχειριστεί την κρίση, ζητώντας από τους καταναλωτές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ολικό αδιέξοδο.

🔴 BREAKING: Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf urges citizens to cut petrol use. pic.twitter.com/WkA20vA7bU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 1, 2026

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση βενζίνης» ως καταναλωτές, δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.



«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.