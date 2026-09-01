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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η αγορά καυσίμων στο Ιράν, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ να απευθύνει δραματική έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση βενζίνης.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατο πρόβλημα επάρκειας, καθώς ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει προκαλέσει ασφυξία στις εισαγωγές καυσίμων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να διαχειριστεί την κρίση, ζητώντας από τους καταναλωτές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ολικό αδιέξοδο.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση βενζίνης» ως καταναλωτές, δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.