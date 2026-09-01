Περισσότερα από δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμα να διαθέσουν προσωπικό και πόρους για τη νέα στρατιωτική και πολιτική αποστολή που σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες στον Λίβανο, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η σχεδιαζόμενη αποστολή θα έχει συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα υποστηρίξει τις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά τη λήξη της εντολής της UNIFIL στο τέλος του 2026.

Στόχος να απελευθερωθεί ο λιβανικός στρατός

Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου, ώστε να μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τακτικός στρατός του Λιβάνου θα μπορεί να διαθέσει περισσότερες δυνάμεις στην εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου για την επέκταση του κρατικού ελέγχου σε ολόκληρη τη χώρα και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Κάλας δήλωσε ότι ο σχεδιασμός «προχωρά καλά», ενώ οι συζητήσεις αφορούν επίσης την εκπαίδευση σε ζητήματα συνόρων και θαλάσσιας ασφάλειας. Απόφαση για τη δημιουργία της αποστολής αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο.

Κάλας: «Δεν θα αντικαταστήσουμε την UNIFIL»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει να αντικαταστήσει την UNIFIL.

«Επενδύουμε στην ικανότητα του Λιβάνου να εγγυηθεί ο ίδιος την ασφάλειά του», ανέφερε η Κάλας, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι κρατικοί θεσμοί και οι ένοπλες δυνάμεις ώστε η Βηρυτός να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο σχεδιασμός προβλέπει την πολιτική συγκρότηση της αποστολής μέσα στο φθινόπωρο, ενώ η ανάπτυξη προσωπικού θα μπορούσε να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η λήξη της UNIFIL αλλάζει τα δεδομένα

Η συζήτηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς πλησιάζει η λήξη της εντολής της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει παρουσία στον νότο της χώρας.

Η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί απαραίτητη κάποια μορφή διεθνούς παρουσίας και μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της UNIFIL, ενώ έχει ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στις νέες ρυθμίσεις από το 2027.

Παράλληλα, η Γαλλία εργάζεται χωριστά για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης με στόχο την ενίσχυση του λιβανικού στρατού και έχει θέσει στο τραπέζι ιδέες για μια διεθνή δύναμη που θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στην περίοδο μετά την UNIFIL.

Ήδη 100 εκατ. ευρώ για τον λιβανικό στρατό

Η σχεδιαζόμενη αποστολή έρχεται να προστεθεί στην οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που έχει ήδη εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε πακέτο 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη για την ενίσχυση των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συνολικά, η ευρωπαϊκή στήριξη μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού έχει φθάσει τα 182 εκατομμύρια ευρώ.

Το πακέτο αφορά μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση σε τομείς όπως ο έλεγχος της επικράτειας, η θαλάσσια ασφάλεια, η προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης.

Η Κάλας είχε δηλώσει ήδη από τότε ότι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους αποτελεί, κατά την ΕΕ, βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει η Βηρυτός το μονοπώλιο των όπλων και να προχωρήσει στον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων, με πρώτη τη Χεζμπολάχ.

Πάνω από 10 χώρες έτοιμες να συμμετάσχουν

Το γεγονός ότι περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται ήδη πρόθυμες να διαθέσουν ανθρώπινο δυναμικό και μέσα επιτρέπει πλέον στις Βρυξέλλες να περάσουν από το στάδιο της διερεύνησης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Τα κράτη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί επισήμως, ούτε έχουν καθοριστεί ο τελικός αριθμός του προσωπικού και οι ακριβείς κανόνες λειτουργίας της αποστολής.

Η τελική μορφή της θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των «27», τις συνεννοήσεις με τη λιβανική κυβέρνηση και τις ευρύτερες ρυθμίσεις ασφαλείας που θα διαμορφωθούν μετά τη λήξη της UNIFIL.

Σε κάθε περίπτωση, η σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή παρουσία συνδέεται πλέον άμεσα με μία από τις πιο κρίσιμες εκκρεμότητες στον Λίβανο: την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας και την εφαρμογή του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.