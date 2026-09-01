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Σκηνές που προκάλεσαν αίσθηση εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Το επίσημο πρωτόκολλο υποδοχής διακόπηκε απότομα όταν ένας φωτογράφος επιχείρησε να καταγράψει από πολύ κοντά τα πλάνα του ηγέτη της Κίνας.

Ο φωτογράφος παραβίασε τα καθορισμένα όρια ασφαλείας και πλησίασε επικίνδυνα το κόκκινο χαλί, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της προσωπικής φρουράς.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι σωματοφύλακες κινήθηκαν αστραπιαία, άρπαξαν τον φωτογράφο και τον τράβηξαν βίαια προς τα πίσω, απομακρύνοντάς τον από το σημείο προτού πλησιάσει περισσότερο τον Κινέζο πρόεδρο.

Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες των υπολοίπων μέσων ενημέρωσης που κάλυπταν την τελετή. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και γινόμενο viral σε ολόκληρο τον κόσμο.