Νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM, να ανακοινώνει ότι στόχος είναι εγκαταστάσεις και δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με την αμερικανική πλευρά να συνδέει ευθέως τα πλήγματα με τις τελευταίες ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας αλλά και των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν στόχους των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Τα πλήγματα ακολουθούν τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε η CENTCOM.

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς, Κεσμ και Σιρίκ

Λίγο μετά την έναρξη της επιχείρησης, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετά σημεία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, περιοχές που βρίσκονται απέναντι από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σειρά εκρήξεων σημειώθηκε ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ περισσότερες από πέντε ακούστηκαν κοντά στο χωριό Μασάν στο Κεσμ. Επιπλέον εκρήξεις έγιναν αντιληπτές στην πλευρά του νησιού που βλέπει προς τα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τον αριθμό των στόχων που επλήγησαν, τις ζημιές ή πιθανές απώλειες.

Νέα κλιμάκωση μετά τα πλήγματα στο Λαράκ

Η νέα επιχείρηση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, όπου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δύο εκτοξευτές που χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν τους εκτοξευτές για χρήση ναρκών ή άλλων όπλων εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Το Ιράν απάντησε στη συνέχεια με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, επαναφέροντας την απευθείας στρατιωτική αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά από περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης.

Στο επίκεντρο η εμπορική ναυσιπλοΐα

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό χτυπήθηκαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων.

Παράλληλα, η κίνηση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν μόλις πέντε διελεύσεις, ενώ κανένα από τα πλοία δεν ήταν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ αυξάνει πλέον ακόμη περισσότερο την ένταση γύρω από το θαλάσσιο πέρασμα, καθώς η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν όσο οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν αμερικανικές δυνάμεις και εμπορική ναυσιπλοΐα.