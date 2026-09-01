Νέος γύρος έντασης ανοίγει στις σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας, μετά την απόφαση του Βερολίνου να αποδώσει επισήμως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και να ανακοινώσει σειρά διπλωματικών και πολιτικών μέτρων.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε αυτή τη φάση ποια θα είναι τα αντίμετρα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε, σύμφωνα με το Interfax, ότι οι κινήσεις του Βερολίνου δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση.

Η αντίδραση της Μόσχας ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Το Βερολίνο δείχνει ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσαν ότι τα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών και των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν «ξεκάθαρα» ρωσική εμπλοκή.

Το περιστατικό αφορούσε drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή, το οποίο εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ, ο τρόπος κατασκευής του μηχανισμού, τα εκρηκτικά και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε παραπέμπουν σε μεθόδους που έχουν καταγραφεί και σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες αποδίδονται στη Ρωσία.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι για την εκτέλεση τέτοιων ενεργειών χρησιμοποιούνται συχνά ιδιώτες που στρατολογούνται από ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και αναλαμβάνουν σχετικά χαμηλού επιπέδου επιχειρησιακούς ρόλους.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε στόχος»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών για το επίπεδο της απειλής.

Ο Ντόμπριντ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν θεωρεί πως βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία, αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα αποτελεί καθημερινά στόχο υβριδικών ενεργειών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό στη Λειψία δεν ήταν μεμονωμένο και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων κατασκοπείας, δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων ενεργειών κατά κρίσιμων υποδομών.

Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ανεβάσει το επίπεδο της σχετικής απειλής από «αφηρημένο» σε «υψηλό».

Κλείνει το τελευταίο ρωσικό Γενικό Προξενείο

Η Γερμανία ανακοίνωσε άμεσα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας.

Το ρωσικό Γενικό Προξενείο στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το τελευταίο ρωσικό Γενικό Προξενείο που εξακολουθούσε να λειτουργεί στη Γερμανία.

Παράλληλα, το Βερολίνο αποφάσισε να καταγγείλει τη συμφωνία λειτουργίας του Russian House, του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι για την είσοδο Ρώσων πολιτών στη Γερμανία, ενώ ο Ρώσος πρέσβης πρόκειται να κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών για την επίδοση επίσημης διαμαρτυρίας.

Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να εντείνει την πίεση στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο», δηλαδή στα πλοία που, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Βάντεφουλ: Η στήριξη στην Ουκρανία θα συνεχιστεί

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε τα νέα μέτρα με την ανάγκη προστασίας της χώρας από υβριδικές επιχειρήσεις και ξεκαθάρισε ότι η στήριξη της Ουκρανίας δεν πρόκειται να περιοριστεί.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, πέρα από τον ρόλο του στις εμπορευματικές μεταφορές, χρησιμοποιείται και ως σημαντικός κόμβος logistics για στρατιωτικές μεταφορές και για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν εμφανίστηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο υπουργών, ωστόσο Ντόμπριντ και Βάντεφουλ διευκρίνισαν ότι οι αποφάσεις αποτελούν θέση ολόκληρης της γερμανικής κυβέρνησης.

Αναμένεται η ρωσική απάντηση

Η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποια μέτρα εξετάζει ως απάντηση.

Η δήλωση Ζαχάροβα, ωστόσο, δείχνει ότι η υπόθεση δεν θα περιοριστεί στην ανταλλαγή κατηγοριών για το περιστατικό στη Λειψία.

Το κλείσιμο του προξενείου στη Βόννη και του Russian House προσθέτει πλέον και διπλωματική διάσταση στην αντιπαράθεση, με τη Ρωσία να προαναγγέλλει αντίμετρα και τις σχέσεις Μόσχας–Βερολίνου να εισέρχονται σε νέο κύκλο έντασης.