Την πρόθεση της Τουρκίας να διευρύνει την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία, μετά την ολοκλήρωση του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μπισκέκ.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν την Τρίτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων τοποθετήσεών τους πριν από την κλειστή συνομιλία.

«Μαζί με τη Ρωσία θα προχωρήσουμε επίσης σε βήματα για την υλοποίηση ορισμένων νέων σταθμών μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα νέα έργα, ούτε προσδιόρισε στις δημόσιες δηλώσεις του πού θα κατασκευαστούν ή ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμά τους.

Putin and Erdogan met at the summit in Bishkek



Putin said that the Akkuyu nuclear power plant that Russia is building for Turkey will launch its first unit already this year. In response, Erdogan invited Putin to take part together in the plant’s launch. pic.twitter.com/NmjNHb8Kjb — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2026

Ερντογάν: Οι σχέσεις με τη Ρωσία στο υψηλότερο επίπεδο

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση των ρωσοτουρκικών σχέσεων ως την πλέον προχωρημένη μέχρι σήμερα.

«Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας βρίσκονται πραγματικά σήμερα σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης.

Turkish President Erdogan to Putin:



Türkiye-Russia relations are truly at a much more advanced level today than at any other time in the past. pic.twitter.com/HjXCdpd8GR — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ακούγιου, τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας, ο οποίος κατασκευάζεται από τη ρωσική Rosatom στην επαρχία Μερσίνης. Ο Ερντογάν είπε ότι το έργο έχει πλέον εισέλθει στην τελική του φάση.

Erdogan pitches new nuclear power plants with Russia to Putin



After revealing Russian-built Akkuyu NPP is nearing completion, Erdogan says he’s looking forward to launching its first unit 'together' https://t.co/P7IYdnNkLK pic.twitter.com/14PFVL50dh — RTRussia (@RT_Russia_) September 1, 2026

Ο σταθμός του Ακούγιου διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού, ισχύος 1.200 MW ο καθένας, και όταν ολοκληρωθεί θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4.800 MW.

Πούτιν: «Η πρώτη μονάδα του Ακούγιου θα λειτουργήσει φέτος»

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

«Έχετε θέσει ως στόχο να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη μονάδα του σταθμού φέτος. Αυτό θα γίνει», είπε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Ερντογάν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε παράλληλα την Τουρκία έναν από τους «προνομιακούς εταίρους» της Ρωσίας τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην οικονομική συνεργασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικονομικές σχέσεις Μόσχας και Άγκυρας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν να υλοποιούν μεγάλα κοινά έργα.

Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα στην ατζέντα

Πέρα από τα ενεργειακά και οικονομικά θέματα, η ρωσική πλευρά είχε προαναγγείλει ότι στη συνάντηση θα συζητηθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι υπήρχαν «πολλά θέματα προς συζήτηση», κατονομάζοντας ειδικά τη Μαύρη Θάλασσα, το ουκρανικό ζήτημα και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας.

Η Μαύρη Θάλασσα έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας, μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τις νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε δηλώσει πριν από τη Σύνοδο ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και εργάζεται πάνω σε νέα συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών.

Η Τουρκία είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, στη συμφωνία για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, πριν η Ρωσία αποχωρήσει από τη συμφωνία το 2023.

Ενέργεια και οικονομία στον πυρήνα της συνάντησης

Στις δημόσιες δηλώσεις πριν από την κατ’ ιδίαν συνομιλία, πάντως, το βάρος έπεσε σαφώς στην ενέργεια.

Το Ακούγιου αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό ενεργειακό έργο των δύο χωρών, ενώ η Ρωσία παραμένει σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας.

Παράλληλα, η Άγκυρα έχει εδώ και καιρό σχέδια για την κατασκευή επιπλέον πυρηνικών σταθμών. Το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας έχει αναφέρει ότι διεξάγονται συνομιλίες για νέα έργα στις περιοχές της Σινώπης και της Θράκης, στο πλαίσιο του στόχου της Τουρκίας να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικές μονάδες.

Η σημερινή δήλωση Ερντογάν δείχνει ότι η Ρωσία παραμένει μεταξύ των υποψηφίων εταίρων της Άγκυρας για την επόμενη φάση του ενεργειακού της προγράμματος.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική ανακοίνωση με όσα συζητήθηκαν στο κλειστό μέρος της συνάντησης Πούτιν-Ερντογάν. Τα επιβεβαιωμένα δημόσια σημεία αφορούν το Ακούγιου, την πρόθεση για νέα ενεργειακά έργα και τη συνέχιση της οικονομικής συνεργασίας, ενώ το Κρεμλίνο είχε εντάξει επισήμως στην ατζέντα την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα.