Σάλος έχει ξεσπάσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείου που έδειραν 18χρονο σερβιτόρο τους, γιατί ο νεαρός ζήτησε να πληρωθεί τον μισθό του.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε εντός του ξενοδοχείου «Flar» στην Αλβανία στις 27 Αυγούστου και θύμα είναι ο 18χρονος Γκέντι Νέλα.

Σύμφωνα με το Politiko, ο νεαρός έπιασε δουλειά στις 10 Ιουλίου και στις 27 Αυγούστου ζήτησε από τους εργοδότες να του δώσουν τον μισθό του, ενώ τους ενημέρωσε ότι θα φύγει, γιατί βρήκε αλλού εργασία.

Τότε, οι Φλοριάν και Αρμπέρ Χαμπιλάι όρμησαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπάνε, φωνάζοντας «θα σε σκοτώσουμε» και «μας ανήκεις».

Ο Νέλα κατάφερε να ξεφύγει και κάμερα παρακείμενης επιχείρησης τον κατέγραψε να τρέχει στον δρόμο, ενώ τέσσερα άτομα τον κυνήγησαν από το ξενοδοχείο, τον έριξαν κάτω και τον χτύπησαν στη μέση του δρόμου.

Οι ιδιοκτήτες προφυλακίστηκαν από την αλβανική αστυνομία, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.