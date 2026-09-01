Στα άκρα οδηγείται η βία στον κόσμο της νύχτας στην Ολλανδία, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε άγρια ανταλλαγή πυροβολισμών. Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο ήσυχο χωριό Οβεράσελτ, στην ανατολική χώρα, μια αναπνοή από τα σύνορα με τη Γερμανία.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τη δράση διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών, ενώ ήδη έχουν γίνει πολλαπλές συλλήψεις.



Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα De Telegraaf καταγράφει μια ομάδα δέκα μασκοφόρων, ορισμένοι εκ των οποίων έφεραν βαρύ στρατιωτικό οπλισμό, να κινούνται απειλητικά σε γειτονιά της περιοχής, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Dit!!! Gewoon in Nederland #overasselt Met pistolen en geweren. #wtf!! Waar komen al die mannen met wapens vandaan? pic.twitter.com/ysyz28gQIy — Renate Wijma (@RenateWijma) September 1, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η υπόθεση πιθανότατα σχετίζεται με τον Ολλανδό έμπορο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς, γνωστό και με το όνομα «Μπολ Γιος» ή «Γιος ο Μαγουλίτσας».



Ο Λάιντεκερς είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στην Ολλανδία και έχει ήδη καταδικαστεί για διεθνές εμπόριο κοκαΐνης. Προς το παρόν βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε και λέγεται ότι είχε σχέση με την κόρη του προέδρου Τζούλιους Μάαντα Μπίο.

Politie nog altijd in zware vesten hier in #Overasselt. Mensen die ik spreek hebben tientallen knallen gehoord rond 04:00 uur vanmorgen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, werd volgens mijn bronnen zwaar bewaakt, zelfs met inzet van beveiligers. pic.twitter.com/dovMzmLtde — Owen (@_owenobrien_) September 1, 2026

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η κατάσταση των τραυματισμένων αστυνομικών δεν είναι κρίσιμη. Σύμφωνα με την εφημερίδα De Gelderlander, ο νεκρός είναι ένας φύλακας ασφαλείας του σπιτιού όπου έγινε η ανταλλαγή πυρών. Στο ίδιο σπίτι είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο επεισόδιο πριν από έναν χρόνο.



«Τι φρικτή βίαιη ενέργεια στο Οβεράσελτ! Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους βία», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Δικαιοσύνης Νταβίν φαν Βέελ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.