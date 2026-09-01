Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί στην κοινή γνώμη της Ιαπωνίας η αποκάλυψη της δράσης ενός serial killer τρωκτικών. Πρόκειται για έναν υπάλληλο λυκείου στη βόρεια Ιαπωνία, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου για τη θανάτωση δεκάδων χάμστερ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του στα 50.



Η τελευταία σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (31/08/26), ύστερα από αστυνομικές έρευνες για περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Μαρτίου. Ο δράστης, μαζί με μια 20χρονη συνεργό, είχε μεταβεί σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής όπου βασάνισε και σκότωσε 30 χάμστερ.



Στο κινητό του τηλέφωνο οι αρχές εντόπισαν σοκαριστικά βίντεο από τις πράξεις του, καθώς και μηνύματα όπως: «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;».

Japan police arrest high school staffer over killing 30 hamsters at hotel with woman, weeks after earlier case. https://t.co/YQvrXPyIH9 pic.twitter.com/M9D8H2R0KS — Malay Mail (@malaymail) September 1, 2026

Ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί και τον Ιούλιο του 2026 για τη σφαγή άλλων 20 τρωκτικών τον περασμένο Φεβρουάριο, με τη βοήθεια μιας 19χρονης. Η ιαπωνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των δύο νεαρών γυναικών που λειτούργησαν ως συνεργοί.

Οι αρχές εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η φρικιαστική δράση του υπαλλήλου δεν περιορίζεται στα καταγεγραμμένα περιστατικά. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον επιθέσεων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο κύμα οργής για την αγριότητα απέναντι στα ανυπεράσπιστα ζώα.