Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες εξαπολύθηκαν για να καλύψουν την υλοποίηση μυστικής στρατιωτικής επιχείρησης. Σύμφωνα με επίσημες τοπικές πηγές, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο παιδιά. Η ειδική επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων για τη σύλληψη στελέχους της Χαμάς στην πόλη της Γάζας έγινε αντιληπτή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη.



Όπως επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, η ισραηλινή δύναμη εντοπίστηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένταση και να ακολουθήσουν τα θανατηφόρα πλήγματα από αέρος για την κάλυψη της αποχώρησής της.



Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο ανώτερος μαχητής της παλαιστινιακής οργάνωσης συνελήφθη επιτυχώς.

Israeli Defense Minister Israel Katz says that a senior Hamas operative was apprehended a short while ago inside Gaza, following reports of a coordinated operation between the IDF and an anti-Hamas militia in Gaza City.



"This is our policy: we do not wait for threats, but pursue… https://t.co/vuAR8p5e6b pic.twitter.com/jLgqTA7nAK — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 1, 2026

Σύμφωνα με τον Ταουάμπτα, διευθυντή του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στη συνέχεια σφοδρά αεροπορικά πλήγματα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη είναι επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.



Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως η επιδρομή μπορεί να πραγματοποιήθηκε από μέλη υποστηριζόμενης από το Ισραήλ παραστρατιωτικής οργάνωσης που επιχειρεί από υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχές μέσα στη Γάζα. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα στη δυτική Πόλη της Γάζας, μια περιοχή γεμάτη οικογένειες εκτοπισμένων.



Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι –δύο παιδιά και μία γυναίκα– σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό, δήλωσαν ιατρικές πηγές. Δύο οχήματα επλήγησαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άλλο ένα παιδί σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν ιατρικές πηγές.

Speciální jednotka izraelské armády ve spolupráci s protihamásovskou palestinskou milicí zadržela v Gaze šéfa kontrarozvědky Hamásu



Izraelská armáda potvrdila, že před krátkou dobou provedla údery na „několik cílů“ v Pásmu Gazy. Žádní izraelští vojáci nebyli zraněni.



Média… pic.twitter.com/g2Vj9HROcC — Jan Betlach ✡️ 🇮🇱 (@jbetlach) September 1, 2026

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε αρκετούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απομακρύνει απειλές για τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Ο Κατς δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επιχείρηση σύλληψης ούτε το όνομα του μαχητή της Χαμάς.



“Αυτή είναι η πολιτική μας: δεν περιμένουμε για απειλές, αλλά μάλλον κυνηγάμε τρομοκράτες της Χαμάς, τους ανακόπτουμε, και καταστρέφουμε την τρομοκρατική υποδομή τους”, είπε ο Κατς, που μιλούσε από την κοινότητα Νέτιβ ΧαΑσάρα κοντά στα σύνορα με τη βόρεια Γάζα.



Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι ένα κορίτσι, η Ισράα αλ Χίσι, σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις, που επιχειρούσαν ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, άνοιξαν πυρ στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.