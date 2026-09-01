Συναγερμός έχει σημάνει στη νότια Ιταλία, καθώς μια καταστροφική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την προηγούμενη ημέρα, απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές στο διεθνούς φήμης θέρετρο της Ταορμίνα στη Σικελία. Οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τις υποδομές της πόλης, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας.



Για την προστασία των πολιτών αποφασίστηκε η εσπευσμένη εκκένωση ενός οίκου ευγηρίας, ενώ παράλληλα διακόπηκε πλήρως η διέλευση των οχημάτων από μία από τις πλέον κομβικές σήραγγες της περιοχής.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πύρινου μετώπου προς τον αστικό ιστό.

Incendio in un quartiere di Taormina: le fiamme minacciano le abitazioni https://t.co/WJsyVV64xq pic.twitter.com/TuzU7XO73P — ilSicilia.it (@ilSicilia) September 1, 2026

Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι.



“Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ“, έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος της Ταορμίνα, Κατένο ντε Λούκα. Δείτε την ανάρτηση του:

🔵“#Taormina brucia. In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. È arrivato l'elicottero dei Vigili del fuoco. Siamo in attesa del Canadair. Sembra a tutti gli effetti un #incendio di natura dolosa". Così sui social il sindaco della città Cateno De Luca. pic.twitter.com/1nMuGwNv5V — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 1, 2026

“Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό”, πρόσθεσε ο δήμαρχος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.