Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης με σοκαριστικές διαστάσεις εκδικάζεται στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, καθώς ένας 60χρονος άνδρας κατηγορείται ότι επί χρόνια βίαζε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του, ενώ ακόμη 12 άνδρες φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν τις πράξεις που καταγγέλλονται.

Η υπόθεση, η οποία σύμφωνα με τις κατηγορίες εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο δεκαετιών, βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο άνδρας από το Στόκπορτ αντιμετωπίζει συνολικά 48 κατηγορίες για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2004 και μετά.

Για την προστασία της ταυτότητας της γυναίκας, οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του 60χρονου.

Δήλωσε ένοχος για 15 από τις 48 κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος είχε αρχικά αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Στη συνέχεια, ωστόσο, δήλωσε ένοχος για 15 αδικήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πέντε βιασμοί, έξι περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση, καθώς και η κοινοποίηση προσωπικών φωτογραφιών της συζύγου του χωρίς τη συγκατάθεσή της. Για τις υπόλοιπες 33 κατηγορίες εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

Μαζί με τον 60χρονο δικάζονται ακόμη 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους άνδρες φέρεται να προσκαλούνταν στην κατοικία του ζευγαριού στο Στόκπορτ, περίπου 30 λεπτά νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις σεξουαλικές πράξεις που καταγγέλλονται.

Μεταξύ των συγκατηγορουμένων είναι ο 43χρονος Τζόναθαν Κερκ, διασώστης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, συνωμοσία με σκοπό τον βιασμό και συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση.

Ο Κερκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και το 2011, όταν είχε φωτογραφηθεί να κάνει χειραψία με τον πρίγκιπα Χάρι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου σε εργαζόμενους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μετά τις ταραχές στο Μάντσεστερ και το Σάλφορντ.

Στο εδώλιο βρίσκεται επίσης ο 55χρονος Καρλ Λίντσεϊ, πρώην διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τον βιασμό, συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για τη χορήγηση ουσίας με πρόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι οι Μοχάμεντ Σαμπίρ, Φίλιπ Γουάιλντ, Τζόρνταν Γουάλας, Άλαν Κίλαν, Ρόμπερτ Στιούαρτ, Σον Πιρς, Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, Ντάνιελ Ρέινερ, Ντέιβιντ Γκρέιβς και Γκρέιαμ Μπρόουαμ.

Ένας ακόμη άνδρας έχει ήδη δηλώσει ένοχος

Ξεχωριστά, ο 59χρονος Κιθ Φόδερρινγχαμ, από το Νταντί της Σκωτίας, έχει ήδη δηλώσει ένοχος για σειρά αδικημάτων που συνδέονται με την υπόθεση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σεξουαλική επίθεση, συνωμοσία με σκοπό τον βιασμό και συνωμοσία για τη χορήγηση ουσίας με πρόθεση.

Ο 59χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να καταδικαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δίκη θα διαρκέσει 12 εβδομάδες

Η δίκη του 60χρονου συζύγου και των 12 συγκατηγορουμένων του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες.

Η διαδικασία διεξάγεται στο Minshull Street Crown Court του Μάντσεστερ, όπου αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς οι καταγγελίες και οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί για την πολύχρονη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.