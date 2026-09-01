Την αντίθεσή τους σε δύο πρόσφατες αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζουν οι περισσότεροι Αμερικανοί, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Οι πολίτες απορρίπτουν τόσο την αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα από τον Καναδά προϊόντα όσο και την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Η δημοσκόπηση, που διήρκεσε τρεις ημέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου, δείχνει ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν για τη διαμάχη με τον Καναδά. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, που επί δεκαετίες αποτελούν κορυφαίους εμπορικούς εταίρους, κλιμακώθηκε μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών και την απόφαση του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα.

Μόλις το 20% των ερωτηθέντων στηρίζει τους υψηλότερους δασμούς στα καναδικά προϊόντα σε σύγκριση με το 57% που είναι αντίθετο σε αυτούς και το 21% που δεν έχει άποψη.

Περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση δεν είχε πληροφορηθεί την εξέλιξη αυτή.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά δέχονται ήδη οικονομική πίεση από την αύξηση της τιμής της βενζίνης από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν τον Φεβρουάριο και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τοποθετούν το κόστος ζωής στην κορυφή της κατάταξης με τα ζητήματα που θα καθορίσουν ποιον θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του καριέρας.

Η εμπορική διένεξη έλαβε θεατρική τροπή την περασμένη εβδομάδα όταν ο Τραμπ την Πέμπτη μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο, μια από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, σε «Λίμνη Αμερική».

Η ονομασία αυτή της λίμνης θα αφορά τη χρήση σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ και όχι το πώς χαρακτηρίζει ο Καναδάς, διεθνείς θεσμοί και άλλοι οργανισμοί την λίμνη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως χλευάσει τον Καναδά απειλώντας να προσαρτήσει τον επί μακρόν σύμμαχο των ΗΠΑ κάνοντάς τον την 51η αμερικανική πολιτεία.

Μόλις 14% των Αμερικανών ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos απάντησαν ότι τάσσονται υπέρ της μετονομασίας της Λίμνης Οντάριο, η οποία έχει αυτή την ονομασία εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια. Το 63% των ερωτηθέντων είναι αντίθετο στην αλλαγή του ονόματος και οι υπόλοιποι είτε δεν είναι βέβαιοι είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.023 Αμερικανούς ενήλικες και είχε περιθώριο σφάλματος τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.