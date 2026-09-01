Ένας έφηβος από τη Βόρεια Καρολίνα πέθανε αφού προσβλήθηκε από τη σπάνια αμοιβάδα Naegleria fowleri, γνωστή ως «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο», η οποία εντοπίζεται σε λίμνες, ποτάμια και άλλες πηγές γλυκού νερού.

Ο νεαρός, τον οποίο η οικογένειά του ταυτοποίησε ως Μόιζες Πόνσε Μεντόζα, πέθανε τη Δευτέρα, αφού εμφάνισε τη σπάνια ασθένεια που προκαλεί η Naegleria fowleri, σύμφωνα με τον Guardian. «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα που επηρεάστηκαν από αυτή την απώλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Βόρειας Καρολίνας.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας είχε αναφέρει σε ανακοίνωση την Πέμπτη ότι ο Μεντόζα ήταν «σε κρίσιμη κατάσταση και λάμβανε ιατρική φροντίδα» μετά τη μόλυνσή του από τη Naegleria fowleri, η οποία συναντάται συνήθως σε ζεστό γλυκό νερό.

Πώς δρα η «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο»

Εάν ο μονοκύτταρος οργανισμός εισέλθει από τη μύτη και φτάσει στον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει μια λοίμωξη που ονομάζεται πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Η συγκεκριμένη λοίμωξη συνήθως οδηγεί σε κώμα και θάνατο μέσα σε πέντε ημέρες.

Ο οργανισμός έχει χαρακτηριστεί «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο», επειδή μπορεί να μολύνει τον εγκέφαλο και να καταστρέψει ιστό, σύμφωνα με την υπηρεσία. Οι λοιμώξεις εμφανίζονται συνήθως μετά από κολύμπι σε λίμνες, ποτάμια ή άλλες πηγές γλυκού νερού κατά τους θερινούς μήνες, όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή και οι θερμοκρασίες υψηλές.

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν με έντονο πονοκέφαλο, πυρετό, ναυτία και εμετό και εξελίσσονται σε δυσκαμψία του αυχένα, επιληπτικές κρίσεις και κώμα.

Η μάχη του Μόιζες Μεντόζα στο νοσοκομείο

Η μητέρα του Μόιζες, Μόνικα Μεντόζα, είχε γράψει την περασμένη εβδομάδα στα ισπανικά σε έρανο μέσω GoFundMe ότι ο γιος της ήταν ένας «νεαρός άνδρας γεμάτος ζωή που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, σε κώμα».

«Όλα ξεκίνησαν με έντονους πονοκεφάλους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι τόσο σοβαρό», έγραψε η συντετριμμένη μητέρα σε μήνυμα του εράνου, το οποίο μεταφράστηκε.

Η Μόνικα ανέφερε ακόμη ότι μετέφερε τον γιο της, η ηλικία του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, σε νοσοκομείο στο Μπέρλινγκτον, όπου ενημερώθηκε ότι μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι.

Ωστόσο, η κατάσταση του Μεντόζα επιδεινώθηκε γρήγορα και το πρωί του Σαββάτου χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τελικά ότι ο έφηβος είχε προσβληθεί από λοίμωξη που προκλήθηκε από την εξαιρετικά σπάνια «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο».

«Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή μας άλλαξε εντελώς. Ο Μόιζες βρίσκεται σε κώμα· οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την ασθένεια και να του δώσουν μια ευκαιρία να τα καταφέρει», έγραψε η μητέρα του στον έρανο για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων.

Το υπουργείο είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η πηγή της μόλυνσης βρίσκεται υπό διερεύνηση. Συνήθως, λιγότεροι από 10 άνθρωποι τον χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβάλλονται από πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Ο τραγικός θάνατος του Μεντόζα σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της 8χρονης Λίλιαν Σμαρτ, η οποία πέθανε από λοίμωξη που συνδέθηκε με την «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο», αφού κολύμπησε σε λίμνη στη βόρεια Λουιζιάνα.