Ένας ελάχιστα γνωστός κίνδυνος μπορεί να μετατρέψει ένα πολυτελές τζακούζι σε παγίδα θανάτου, καθώς η ισχυρή αναρρόφηση μπορεί να εγκλωβίσει λουόμενους κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Ο κίνδυνος είναι γνωστός ως εγκλωβισμός λόγω αναρρόφησης (suction entrapment) και εμφανίζεται όταν ένας λουόμενος καλύψει την ισχυρή αποχέτευση ή το στόμιο αναρρόφησης που τροφοδοτεί το σύστημα φιλτραρίσματος του τζακούζι. Η υποπίεση και η πίεση που δημιουργούνται μπορεί να είναι τόσο ισχυρές, ώστε το άτομο να παγιδευτεί και να μην μπορεί να απελευθερωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και άλλοι ενήλικες δυσκολεύονται να τραβήξουν το εγκλωβισμένο άτομο στην ασφάλεια.

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν εάν ένα ισχυρό σύστημα αναρρόφησης έπαιξε ρόλο στον θάνατο ενός ζευγαριού που έκανε διακοπές και εντοπίστηκε νεκρό σε βίλα στην Κουγιέρα, κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας.

«Υπάρχουν τρεις τύποι εγκλωβισμού που σχετίζονται με τα στόμια αναρρόφησης, ιδιαίτερα σε ένα τζακούζι», δήλωσε στην Daily Mail ο Ματ Ρέινολντς, ειδικός σε θέματα υδραυλικής ασφάλειας και ιατροδικαστικός μηχανικός που διερευνά ατυχήματα σε πισίνες και τζακούζι.

Ο πρώτος, όπως εξήγησε, αφορά την παγίδευση μαλλιών, η οποία συνήθως αφορά έφηβες ή ενήλικες γυναίκες με μακριά μαλλιά. Τα μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν στην αποχέτευση και να προκαλέσουν την παραμονή του ατόμου κάτω από το νερό.

Ο δεύτερος τύπος είναι ο εγκλωβισμός του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται στεγανοποίηση, συνήθως με την περιοχή του κορμού πάνω από το στόμιο αναρρόφησης. Σύμφωνα με τον Ρέινολντς, ένας τέτοιος εγκλωβισμός συνήθως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς να απενεργοποιηθεί η αντλία.

Ο τρίτος τύπος είναι η παγίδευση δακτύλου, η οποία συμβαίνει όταν ένα δάκτυλο εισχωρήσει σε μια μικρή τρύπα ή σε κατεστραμμένο κάλυμμα αποχέτευσης και εγκλωβιστεί λόγω τριβής.

Μία από τις πιο τραγικές υποθέσεις αφορά την επτάχρονη, Βιρτζίνια Γκρέιμ Μπέικερ, η οποία πέθανε το 2002, αφού παγιδεύτηκε από την αποχέτευση ενός υδρομασάζ στην κομητεία Φέρφαξ της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ. Η δύναμη που την κρατούσε κάτω από το νερό φέρεται να ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι ενήλικες που προσπάθησαν να τη διασώσουν δεν μπορούσαν να την απελευθερώσουν μέχρι να σπάσει το κάλυμμα της αποχέτευσης.

Ο παππούς της, Τζέιμς Μπέικερ, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και η οικογένειά της ξεκίνησαν εκστρατεία για την εισαγωγή νομοθεσίας ασφαλείας. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και σε νέες απαιτήσεις για συσκευές προστασίας από τον εγκλωβισμό σε πισίνες και υδρομασάζ σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, αντίστοιχες απαιτήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί παντού, ενώ τα πρότυπα ασφαλείας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Σε άλλη υπόθεση, ένα αγόρι 14 ετών υπέστη σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς το 2017, όταν τα έντερά του αναρροφήθηκαν από φίλτρο πισίνας σε ισπανικό κέντρο αναψυχής.

Το 2021, ένας πατέρας προειδοποίησε επίσης με δραματικό τρόπο άλλους γονείς για τους κινδύνους των τζακούζι, μετά την περιπέτεια του γιου του, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του όταν, σύμφωνα με την περιγραφή, «ρουφήχτηκε σε ένα φίλτρο».

Ο Άλεξ Γουίλιαμς, από το Σρούσμπερι του Σρόπσιρ, δήλωσε ότι ο μικρός γιος του, Χάρι, απολάμβανε το τζακούζι όταν ξαφνικά παρασύρθηκε κάτω από το νερό από ένα στόμιο φίλτρου. Ευτυχώς, η οικογένειά του αντιλήφθηκε το περιστατικό, όμως χρειάστηκε η δύναμη τριών ανδρών για να τον απελευθερώσουν και να τον τραβήξουν στην επιφάνεια, όπου του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Λόγω της διαφοράς στο μέγεθος και τη δύναμη, ο εγκλωβισμός από αναρρόφηση είναι σημαντικά συχνότερος στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες.

Τα σύγχρονα συστήματα πισίνας και σπα μπορούν να διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τον κίνδυνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται κατάλληλα καλύμματα αποχέτευσης, πολλαπλά στόμια αναρρόφησης, καθώς και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν ή να απελευθερώνουν την επικίνδυνη αναρρόφηση.

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την ασφάλεια προειδοποιούν τους λουόμενους να μην κάθονται ποτέ πάνω στις αποχετεύσεις και να μην χρησιμοποιούν σπα των οποίων τα καλύμματα φαίνονται κατεστραμμένα ή λείπουν.

Οι έρευνες για τον θάνατο του ζευγαριού στην Ισπανία

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ένα ισχυρό σύστημα αναρρόφησης έπαιξε ρόλο στον θάνατο των δύο παραθεριστών που βρέθηκαν νεκροί σε βίλα στην Ισπανία.

Η 51χρονη, Θωμασίνα Τόμπιν, και ο 48χρονος σύζυγός της, Πάτρικ Τόμπιν, εντοπίστηκαν από τα έφηβα παιδιά τους, αφού δεν επέστρεψαν από το τζακούζι του ακινήτου.

Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία θανάτου, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές από την Ισπανία, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένας από τους δύο να παγιδεύτηκε από το σύστημα κυκλοφορίας του τζακούζι και ο άλλος να επιχείρησε να τον διασώσει.

Οι νεκροτομικές εξετάσεις της κ. Τόμπιν, από την κομητεία Μόναχαν της Ιρλανδίας, και του κ. Τόμπιν, ο οποίος καταγόταν από τη Νέα Ζηλανδία, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης ή ύποπτης δραστηριότητας στις κοντινές κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στα δύο σώματα εντοπίστηκαν σημάδια και γρατζουνιές, ενώ στο θολό νερό του τζακούζι βρέθηκε αίμα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν επίσης έντονη μυρωδιά χημικών ουσιών.

Τοπικές εφημερίδες ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν σημάδια αναρρόφησης στο ζευγάρι. Ωστόσο, αυτά φέρεται να ήταν πιο έντονα στον Πάτρικ Τόμπιν, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι εκείνος παρασύρθηκε πρώτος κάτω από το νερό και η σύζυγός του πέθανε στην προσπάθειά της να τον διασώσει.

«Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, η υπερβολική δύναμη αναρρόφησης θα είχε εγκλωβίσει το ζευγάρι μέσα στην μπανιέρα, προκαλώντας μια κατάσταση ακραίας αγωνίας και απελπισμένης σωματικής προσπάθειας για να απελευθερωθούν από την υδραυλική λαβή», ανέφερε η εφημερίδα της Βαλένθια Las Provincias.

«Τα ευρήματα της νεκροψίας ενισχύουν σχεδόν οριστικά τη θεωρία του τυχαίου εγκλωβισμού», ανέφερε ακόμη η εφημερίδα.

Οι προκαταρκτικές αναλύσεις δείχνουν ότι τα θύματα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από οξύ στρες, έπειτα από σωματική εξάντληση και την απόγνωση της στιγμής.