Μια 19χρονη σερβιτόρα από το Μαϊάμι κατηγορείται ότι εκβίαζε τον επιχειρηματία με τον οποίο διατηρούσε σχέση, ζητώντας του 20.000 δολάρια, αφού ανακάλυψε ότι εκείνος είχε ήδη άλλη σύντροφο.

Η Nathalie Rodriguez Gonzalez συνελήφθη την Παρασκευή και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλές και εκβίαση, σύμφωνα με το WPLG Local 10.

Η νεαρή γνώρισε τον άνδρα στο εστιατόριο όπου εργαζόταν, όταν εκείνος ήταν πελάτης και εκείνη είχε αναλάβει το τραπέζι του. Άρχισαν να βγαίνουν, όμως η κατάσταση άλλαξε όταν η Rodriguez Gonzalez έμαθε ότι ο άνδρας διατηρούσε παράλληλα σχέση με άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αντί να διακόψει απλώς τη σχέση, άρχισε να του στέλνει απειλητικά μηνύματα. Του ζήτησε 20.000 δολάρια και τον προειδοποίησε ότι, αν δεν της έδινε τα χρήματα, θα απαιτούσε επιπλέον 5.000 δολάρια και θα έστελνε προσωπικές φωτογραφίες του στη σύντροφό του και στον επιχειρηματικό του συνεργάτη.

Ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να πληρώσει. Τότε, σύμφωνα με τις Αρχές, η 19χρονη έκανε πράξη την απειλή της και έστειλε μία από τις φωτογραφίες στον συνεργάτη του. «Να το ανεβάσω στο Instagram και να κάνω tag τους πάντες;», φέρεται να του έγραψε.

Furious Florida waitress blackmails lover for $20K when she found out he was two-timing her: cops https://t.co/Ju3FR0L5VI pic.twitter.com/ehETWRzKC3 — New York Post (@nypost) August 31, 2026

Στη συνέχεια ζήτησε από τον συνεργάτη το τηλέφωνο της συντρόφου του άνδρα. Αφού το απέκτησε, φέρεται να της έστειλε τη φωτογραφία και να της έγραψε: «Αυτό πραγματικά θα δημοσιευτεί αν δεν μου στείλει χρήματα, παρεμπιπτόντως».

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Rodriguez Gonzalez συνέχισε να στέλνει απειλητικά μηνύματα, μεταξύ άλλων: «Θέλω τα χρήματά μου» και «Δώσε μου τα χρήματά μου ή θα το κλιμακώσω ακόμη περισσότερο».

Σε άλλο μήνυμα φέρεται να έγραψε: «Αν δεν μου στείλει τα χρήματα, θα δημοσιευτεί το… του, μαζί με το πρόσωπό σου και το πρόσωπό του». Η νεαρή φέρεται επίσης να ανέβασε στο TikTok μια παρεμφερή εκδοχή της επίμαχης φωτογραφίας, μαζί με άλλες εικόνες.

Σε μία ακόμη συνομιλία, σύμφωνα με την αστυνομία, έγραψε χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι ότι προσπαθούσα να τον εξαπατήσω, επιτέλους τα καταφέρνω».

Ο άνδρας απευθύνθηκε στις Αρχές στις 24 Αυγούστου, όταν πήγε στον σταθμό του σερίφη της κομητείας Miami-Dade στο Kendall και αναγνώρισε τη Rodriguez Gonzalez από φωτογραφία. Η 19χρονη συνελήφθη την Παρασκευή στο σπίτι της και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκεί φέρεται να έδωσε «πλήρη ομολογία».

Η Rodriguez Gonzalez κρατήθηκε στο Turner Guilford Correctional Center, κοντά στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με εγγύηση 7.500 δολαρίων. Αργότερα φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη.