Ολόκληρο το κέντρο της ιστορικής κοινότητας Κάμπο στην Καλιφόρνια πωλείται έναντι 6.600.000 δολαρίων, προσφέροντας στον υποψήφιο αγοραστή την ευκαιρία να αποκτήσει μια έκταση 15,75 στρεμμάτων, περίπου μία ώρα από το Σαν Ντιέγκο.

Το Ντάουνταουν Κάμπο, μια ιστορική μη ενσωματωμένη κοινότητα και πρώην στρατιωτική βάση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται στη διεύθυνση 431 Τζεμπ Στιούαρτ Ρόουντ και αποτελείται από 28 οικιστικά και 7 μη οικιστικά κτίρια.

Η περιοχή διαθέτει το δικό της τοπικό ταχυδρομείο, εγκατάσταση της Συνοριοφυλακής, εκκλησία και παράρτημα της οργάνωσης Βετεράνων Ξένων Πολέμων (VFW), ενώ στην έκταση υπάρχουν επίσης αρκετά εξειδικευμένα εργαστήρια, μεταξύ των οποίων ξυλουργείο κατασκευής ντουλαπιών και μεταλλουργείο.

Σύμφωνα με την αγγελία του ακινήτου, υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζωογόνησης των κτιρίων που παραμένουν σήμερα κενά, όπως αναφέρει η nypost. Όπως αναφέρεται, η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα μέσω της εισαγωγής ή της αναβάθμισης υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια, πλυντήρια, παιδικοί σταθμοί ή κοινοτικά κέντρα, ανταποκρινόμενα στις επιθυμίες και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της πόλης

Ο επενδυτής ακινήτων από το Λας Βέγκας, Τζον Ρέι, έχει στην ιδιοκτησία του το μεγαλύτερο μέρος του Κάμπο από το 2000. Σύμφωνα με την εφημερίδα Orange County Register, σχεδόν ολόκληρη η πόλη βρίσκεται προς πώληση από το 2019.

Η πώληση πραγματοποιείται σε μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης για την περιοχή. Μεταξύ 2010 και 2020, ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 10,1%, καθώς περισσότεροι κάτοικοι αναζητούν την ισορροπία μεταξύ της ηρεμίας της υπαίθρου και της σχετικά κοντινής απόστασης από αστικά κέντρα που προσφέρουν θέσεις εργασίας.

Από το 1885 έως τη στρατιωτική βάση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η περιοχή απέκτησε αρχικά ιδιαίτερη σημασία το 1885, όταν οι αδελφοί Γκάσκιλ κατασκεύασαν εκεί το οχυρωματικού χαρακτήρα Κατάστημα Πέτρας του Κάμπο. Το κτίριο διέθετε τοίχους πάχους περίπου τεσσάρων ποδιών, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί για προστασία από επιδρομές στα σύνορα.

Δεκαετίες αργότερα, η έκταση μεταμορφώθηκε ριζικά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο αμερικανικός στρατός απέκτησε τη γη για την κατασκευή του Καμπ Λόκετ. Εκεί δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στρατώνων για τη στέγαση των θρυλικών Μπάφαλο Σόλτζερς του 10ου και του 28ου Συντάγματος Ιππικού, οι οποίοι αποτελούσαν τις τελευταίες μονάδες του αμερικανικού στρατού που χρησιμοποιούσαν άλογα.

Μετά το τέλος του πολέμου, οι συγκεκριμένες στρατιωτικές κατασκευές διατηρήθηκαν αντί να κατεδαφιστούν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 πέρασαν σε ιδιωτική ιδιοκτησία και μετατράπηκαν στα οικιστικά διαμερίσματα και τους μακροχρόνιους επαγγελματικούς χώρους που εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα στη συγκεκριμένη διεύθυνση.