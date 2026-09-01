Μια σοκαριστική πραγματικότητα πίσω από μια πανάρχαια παράδοση αποκαλύπτεται στη Νότια Αφρική, όπου οι παραδοσιακές τελετές περιτομής συνεχίζονται, παρά τους δεκάδες θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς ανήλικων αγοριών που έχουν καταγραφεί.

Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος, ενώ δεκάδες ακόμα υπέστησαν ακρωτηριασμούς κατά τη διάρκεια των τελετών.

Οι τελετές, γνωστές στη χώρα ως «Ulwaluko», πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο σε σχολές μύησης, με στόχο την προετοιμασία των νεαρών για την ενηλικίωση. Όταν τα αγόρια φτάνουν στις σχολές, απομακρύνονται από τις οικογένειές τους και καλύπτονται με λευκό πηλό. Στη συνέχεια περνούν περίπου τρεις εβδομάδες μακριά από τα σπίτια τους, σε μια διαδικασία μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ανδρική ζωή, προτού επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της τελετής, η περιτομή πραγματοποιείται συνήθως από παραδοσιακούς χειρουργούς με πολυετή εμπειρία. Ωστόσο, πολλές επεμβάσεις γίνονται από ανειδίκευτα άτομα που εργάζονται σε παράνομες σχολές μύησης και χρησιμοποιούν παλιά ψαλίδια ή ξυραφάκια.

Η πρακτική μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στις φετινές τελετές. Το 2024, ο συνολικός αριθμός των θανάτων στις χειμερινές και θερινές τελετές ανήλθε σε 93, ενώ καταγράφηκαν 11 ακρωτηριασμοί πέους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι λεγόμενοι «χειρουργοί» πραγματοποιούσαν τις επεμβάσεις χωρίς αναισθησία.

Έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής κατέγραψε 322 θανάτους νεαρών αγοριών μεταξύ 2021 και 2024, καθώς και χιλιάδες νοσηλείες και ακρωτηριασμούς.

Η έκθεση αποδίδει μεγάλο μέρος της ευθύνης σε «εγκληματικές συμμορίες», οι οποίες έχουν δημιουργήσει παράνομες σχολές μύησης και «χρησιμοποιούν ανεκπαίδευτους χειρουργούς και νοσηλευτές», με αποτέλεσμα πολλές περιτομές να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές.

Οι κυριότερες αιτίες θανάτου είναι η γάγγραινα, η σηψαιμία και η σοβαρή αφυδάτωση. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις αγοριών που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και έπεσαν θύματα μαχαιρωμάτων, πνιγμού ή ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου.

Κάθε χρόνο καταγράφονται εκατοντάδες καταγγελίες για παράνομες σχολές που απάγουν αγόρια ακόμη και 12 ετών προκειμένου να τα υποβάλουν σε περιτομή και στη συνέχεια ζητούν χρήματα από τους γονείς για να τους επιστρέψουν τα παιδιά.

Η Νότια Αφρική έχει πλέον απαγορεύσει τη λειτουργία μη εγγεγραμμένων σχολών μύησης και απαιτεί από όλους τους παραδοσιακούς χειρουργούς να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι.

Η αστυνομία έχει επίσης τη δυνατότητα να κλείνει τις παράνομες εγκαταστάσεις και να συλλαμβάνει τους υπευθύνους. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν κλείσει 42 σχολές, έχουν προχωρήσει σε 40 συλλήψεις και έχουν διασώσει 180 αγόρια.

Παρά τους κινδύνους, οι τελετές συνεχίζονται

Παρά τους κινδύνους, οι τελετές εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για πολλές κοινότητες στη χώρα. Οι νέοι που δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των φυλών, αποκλείονται από πολλές κοινωνικές δραστηριότητες, παραγκωνίζονται και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για γάμο.

Οι τελετές πραγματοποιούνται εδώ και αιώνες με απόλυτη μυστικότητα, σε ειδικά κατασκευασμένες καλύβες μακριά από τα χωριά. Σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι αρχηγοί των φυλών, ένας «χειρουργός» και τα αγόρια που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες αγόρια συμμετέχουν στην τελετή μετάβασης προς την ενηλικίωση, μια ιερή παράδοση που χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πίσω, παρά τον υψηλό αριθμό θανάτων που καταγράφεται κάθε χρόνο.

Μετά τους 43 θανάτους εφήβων, ο υπουργός Παραδοσιακών Υποθέσεων της Νότιας Αφρικής, Βελένκοσινι Χλαμπίσα, δήλωσε ότι «τα στοιχεία προκαλούν βαθιά ανησυχία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μια σκληρή υπενθύμιση ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, συλλογικά, ώστε να αποτραπούν θάνατοι και τραυματισμοί που μπορούν να προληφθούν, καθώς και οι εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις παραδοσιακές τελετές μύησης», ανέφερε.

Ο ίδιος καταδίκασε τη συνέχιση της λειτουργίας παράνομων σχολών μύησης, οι οποίες, όπως είπε, ευθύνονται για πολλούς από τους θανάτους, τους τραυματισμούς, τις απαγωγές και τις κακοποιήσεις που καταγράφονται κάθε χρόνο.

«Όσοι ιδρύουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν στις παράνομες σχολές μύησης πρέπει να κατανοήσουν ότι διαπράττουν ποινικά αδικήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλη την αυστηρότητα του νόμου», δήλωσε.

«Ο σεβασμός στην παράδοση πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στον νόμο και στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε νέου στη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια, καθώς δεσμευόμαστε να εργαστούμε για μηδενικούς θανάτους», πρόσθεσε.

«Κάθε νέος που συμμετέχει στη διαδικασία αξίζει να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του και με την αξιοπρέπειά του ακέραιη. Αυτό απαιτεί από όλους μας, γονείς, παραδοσιακούς ηγέτες και κοινότητες, να αναλάβουμε πλήρως τον ρόλο μας», είπε.

Παρότι τα αγόρια έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, η πίεση από τους συνομηλίκους τους είναι μεγάλη. Όσοι αρνούνται χαρακτηρίζονται «Inkwenkwe», δηλαδή «αγόρι», ένας χαρακτηρισμός που θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητικός για την περιοχή.

Ο νόμος απαγορεύει σε αγόρια κάτω των 16 ετών να εισέρχονται στις σχολές μύησης. Ωστόσο, σε παράνομες σχολές υποβάλλονται συχνά σε περιτομή ακόμη και παιδιά ηλικίας μόλις 10 ετών.

Οι παραδοσιακοί χειρουργοί πληρώνονται από τους γονείς για να πάρουν τα αγόρια μακριά από τα σπίτια τους για έως και τρεις εβδομάδες. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν δεξιότητες επιβίωσης, την ιστορία της φυλής τους και τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να συμπεριφέρεται ένας άνδρας, προτού υποβληθούν στην περιτομή.

«Ήταν πολύ επώδυνο και αρρώστησα»

Ο 19χρονος Σκότι Ντάουκα πήγε σε σχολή μύησης, παρότι είχε παρακολουθήσει στην τηλεόραση εκπομπή σχετικά με ακρωτηριασμούς πέους. «Φυσικά φοβόμουν πολύ να πάω. Στην κοινότητά μου πολλά αγόρια είχαν περάσει από τη διαδικασία πριν από εμένα και ήθελα να είμαι σαν κι αυτούς. Ήθελα οι μεγαλύτεροι στο χωριό μου να με βλέπουν ως άνδρα», δήλωσε σε τοπικό δημοσιογράφο.

«Ήταν πολύ επώδυνο και αρρώστησα, αλλά με περιέθαλψαν και επέζησα», πρόσθεσε.

Ο 16χρονος γιος της Αν Κουμάλο απήχθη όταν πήγε σε ένα τοπικό κατάστημα μαζί με άλλα 22 αγόρια. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε παράνομη σχολή μύησης περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά, στο Σοβέτο.

Η ίδια δήλωσε ότι της ζητήθηκαν 1.000 ραντ, περίπου 45 λίρες, για να επιστρέψει ο γιος της, ενώ την προειδοποίησαν ότι αν δεν τα έδινε θα τον σκότωναν. Όταν η αστυνομία εντόπισε τη σχολή, διαπίστωσε ότι τα αγόρια είχαν υποστεί κακομεταχείριση, μαστιγώματα και ξυλοδαρμούς.

Πέρυσι, ο 13χρονος, Σιγιαμθάντα Σιγιαμθάντα, από το Γουίτμπανκ, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, πέθανε ενώ βρισκόταν σε σχολή μύησης. Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι είχε απαχθεί παρά τη θέλησή του και χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, είχε γράψει για την πνευματική σημασία που είχε για τον ίδιο η περιτομή όταν ήταν έφηβος, πριν γίνει αποδεκτός ως αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ.

Όσοι έχουν υποβληθεί στην ιερή τελετή δεσμεύονται να τηρούν απόλυτη μυστικότητα. Όσοι αποκαλύπτουν τι ακριβώς περιλαμβάνει η διαδικασία κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και να ξυλοκοπηθούν ή να δολοφονηθούν.

Οι σοβαρότεροι τραυματισμοί προκαλούνται από αποτυχημένες περιτομές που πραγματοποιούν οι λεγόμενοι παραδοσιακοί «νοσηλευτές». Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιείται το ίδιο σκουριασμένο εργαλείο για πολλά αγόρια, προκαλώντας μαζικές μολύνσεις. Τα τραύματα καλύπτονται στη συνέχεια με σφιχτούς επιδέσμους, οι οποίοι περιορίζουν την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Μέσα σε δέκα ώρες μπορεί να προκληθεί γάγγραινα στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να απαιτείται ακρωτηριασμός.

Πολλά αγόρια πεθαίνουν από σοβαρή αφυδάτωση, καθώς μετά την επέμβαση απαγορεύεται να πίνουν νερό, προκειμένου να μην ουρούν, καθώς θεωρείται ότι αυτό θα προκαλούσε επιπλέον τραυματισμό στις πληγές τους. Αρκετοί από τους νέους, επηρεασμένοι από δεισιδαιμονίες, δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια ακόμα και όταν είναι εμφανώς απαραίτητη. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους έχουν πει ότι αν το πέος «πέσει», θα «ξαναφυτρώσει», με αποτέλεσμα τα αγόρια να πεθαίνουν, σύμφωνα με την Daily Mail.