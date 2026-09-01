Περίπου 300 εργάτες που είχαν εγκλωβιστεί στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κατολίσθηση και τις πλημμύρες, κατάφεραν να διασωθούν στο Νεπάλ. Οι διασώστες έστησαν προσωρινές γέφυρες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές, οι οποίες παραμένουν αποκλεισμένες μετά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τόσο στο Νεπάλ όσο και στο γειτονικό Θιβέτ.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Εξάλλου και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι: 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ.

Στο μεταξύ περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε τη Δευτέρα, ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

«Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους», επεσήμανε σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαχ.

«Η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή», πρόσθεσε.

Συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο προς τη Νουουακότ, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως εξήγησε ο Σαχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει λάβει περισσότερα από 42 εκατ. δολάρια βοήθεια μετά την καταστροφή, με την κυβέρνηση να αναμένει πως το ποσό θα αυξηθεί.

Εξάλλου οι γειτονικές χώρες του Νεπάλ -η Ινδία και η Κίνα- προσφέρουν βοήθεια στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ άλλων τοποθετώντας προσωρινές γέφυρες προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές.

«Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής»

Ο Σαχ δήλωσε ότι 279 εργάτες έχουν διασωθεί από υδροηλεκτρικούς σταθμούς μέχρι στιγμής, με τις Αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι σχεδόν 1.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο Νεπάλ άνθιση των υδροηλεκτρικών έργων, καθώς η ορεινή χώρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους υδάτινους πόρους των Ιμαλαΐων για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες εγχώριες ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Ινδία.

Ο Σαχ εκτίμησε ότι η καταστροφική κατολίσθηση υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή των Ιμαλαΐων. «Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή των Ιμαλαΐων αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής».

«Η περιοχή πρέπει επομένως να παραμείνει σε εγρήγορση. Έχει έρθει η ώρα να θέσουμε μετ’ επιτάσεως ενώπιον της διεθνούς κοινότητας το ζήτημα των καταστροφών που βιώνουμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός.

Το Νεπάλ είναι μια κυρίως αγροτική χώρα με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων. Παρότι συμβάλλει ελάχιστα στις εκπομπές που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, είναι από τις χώρες που πλήττονται έντονα από τις συνέπειές της.

Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων και του Χίντου Κους αποτελούν σημαντική πηγή νερού για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην Ασία, τόσο στις ορεινές περιοχές όσο και στις πεδιάδες και τις κοιλάδες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας.

Το Κατμαντού προειδοποίησε ότι το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να ανέρχεται «σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», την ώρα που η οικονομία του Νεπάλ ήδη υφίσταται πιέσεις.

«Η κλιματική αλλαγή (…) δημιουργεί τραγωδίες όπως αυτή», είχε προειδοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο αξιωματούχος του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.