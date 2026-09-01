Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 24χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Τζαμσχεντπούρ της Ινδίας, όταν σημειώθηκε ατύχημα με τον σωλήνα ανεφοδιασμού.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας του Τουσάρ Καμρί. Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ο Καμρί να βρίσκεται μαζί με άλλα άτομα, όταν ο σωλήνας του αερίου σπάει και το ακροφύσιο εκτοξεύεται, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η οικογένεια του Καμρί ζητά αποζημίωση για τον θάνατό του, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος στο πρατήριο, σύμφωνα με το Times of India.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες: