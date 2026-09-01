Μητέρα από το Νιου Τζέρσεϊ και εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε την καταδίκη της σε 12 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό 15χρονου μαθητή, με τον οποίο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, είχε αποκτήσει εμμονή.

Η 45χρονη Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ, πρώην εκπαιδευτικός στο Freehold Intermediate School, κατέρρευσε συναισθηματικά την ώρα που το ανήλικο θύμα διάβαζε ενώπιον του δικαστηρίου τη συγκλονιστική κατάθεσή του, λίγο πριν ο δικαστής ανακοινώσει την ποινή της την Παρασκευή, σύμφωνα με την Asbury Park Press.

Ο μαθητής, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιέγραψε τη σχέση που είχε διαρκέσει αρκετούς μήνες με την καθηγήτριά του ως «έναν εφιάλτη», ενώ τόνισε ότι δεν θα ευχόταν σε κανέναν να περάσει την ίδια εμπειρία.

«Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε ο νεαρός ενώπιον του δικαστηρίου. «Τη συγχωρώ για όσα έκανε», πρόσθεσε, με την πρώην εκπαιδευτικό να ξεσπά σε κλάματα ακούγοντας τα λόγια του. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ είχε αποκτήσει «εμμονή» με τον ανήλικο. «Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη για τις πράξεις μου», δήλωσε η ίδια στη δική της τοποθέτηση ενώπιον του δικαστηρίου. «Με συγκινεί η συγχώρεσή του».

Η Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ, μητέρα δύο παιδιών, είχε δηλώσει ένοχη τον Ιανουάριο του 2026 για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού, όταν εκείνο φοιτούσε στην Β΄ Γυμνασίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η κακοποίηση διήρκεσε περίπου έξι μήνες μέσα στο 2024. Η έρευνα σε βάρος της γυναίκας ξεκίνησε όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον μαθητή. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να την είχε δει να τρίβει τον λαιμό και την πλάτη του ανήλικου, να αγγίζει το πόδι του και να φλερτάρει μαζί του.

Τα 25.000 μηνύματα και οι υποψίες της οικογένειας

Η μητέρα του αγοριού είπε στους ερευνητές ότι άρχισε να ανησυχεί για τον γιο της όταν η αδελφή του τον είδε να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο της καθηγήτριας, ενώ παράλληλα είχε παρατηρήσει ότι περνούσε πολλές ώρες στο κινητό του μέχρι αργά τη νύχτα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ είχε στείλει συνολικά περίπου 25.000 μηνύματα στον έφηβο.

Ο ανήλικος, ο οποίος φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι είχε σχέση με την καθηγήτριά του, παραδέχθηκε τελικά στην αστυνομία ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της, όταν η μητέρα του τον πήγε στο αστυνομικό τμήμα.

@nypost New Jersey mom and special education teacher Allison Havemann-Niedrach sobbed as she was sentenced to 12 years in prison for raping a 15-year-old student she was “obsessed” with — as the teen delivered an emotional statement to the court. Learn more at the link in bio. ♬ original sound – New York Post | News

«Εσύ είσαι το τραύμα του – Του κατέστρεψες τη ζωή»

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας, Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απευθυνόμενη στην Havemann-Niedrach πριν ανακοινώσει την ποινή της. «Εσύ είσαι το τραύμα του. Του κατέστρεψες τη ζωή», είπε η δικαστής, υψώνοντας τη φωνή της. Όπως ανέφερε, η κακοποίηση είχε τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία του αγοριού, ώστε έφτασε στο σημείο να κάνει σκέψεις αυτοκτονίας, προτού τελικά αποκαλύψει στη μητέρα του όσα είχαν συμβεί.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας παραδοχής ενοχής, η 45χρονη θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της 12ετούς ποινής που της επιβλήθηκε. Παράλληλα, υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων, ενώ οι άδειες και οι πιστοποιήσεις που της επέτρεπαν να εργάζεται ως εκπαιδευτικός έχουν ανακληθεί. Η δικαστής διέταξε επίσης την 45χρονη να μην επικοινωνήσει ποτέ ξανά με το θύμα ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του.