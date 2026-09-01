Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μια μηχανή συγκρούεται με λεωφορείο, με τον αναβάτη να σώζεται από θαύμα, καθώς καταλήγει στο εσωτερικό του οχήματος από τις ανοιχτές πόρτες του.

Στα εντυπωσιακά πλάνα φαίνεται ο αναβάτης της μηχανής να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο λεωφορείο, σε διασταύρωση στην πόλη Μπούγκα της Κολομβίας. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξεύει την μηχανή στον αέρα, προτού αυτή καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα και κομμάτια της σκορπίσουν στον δρόμο. Ο αναβάτης, ωστόσο, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός. Επειδή οι πόρτες του λεωφορείου ήταν ανοιχτές τη στιγμή της πρόσκρουσης, εκτοξεύτηκε μέσα στο όχημα αντί να χτυπήσει πάνω στο εξωτερικό του.

Όπως σημειώνει η «Sun», κάμερα ασφαλείας από το εσωτερικό του λεωφορείου κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που ο άνδρας εισβάλλει στο όχημα με μεγάλη ταχύτητα. Από την πρόσκρουση ο αναβάτης αναποδογυρίζει και χτυπά με το κεφάλι πάνω σε ένα από τα καθίσματα. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν μάλιστα τέτοια, ώστε προκλήθηκαν ζημιές και σε τμήμα της πόρτας του λεωφορείου. Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, ο αναβάτης της μηχανής διατήρησε τις αισθήσεις του και, λίγες στιγμές αργότερα, κατάφερε να σηκωθεί και να βγει μόνος του από το λεωφορείο.

Την ώρα του ατυχήματος μέσα στο όχημα βρισκόταν μόλις ένας επιβάτης, ενώ ο αναβάτης δεν παρέσυρε ούτε τραυμάτισε κάποιον κατά την πτώση του στο εσωτερικό. Ο οδηγός ακινητοποίησε αμέσως το λεωφορείο και ο αναβάτης της μηχανής σηκώθηκε στα πόδια του, έχοντας, όπως φάνηκε, γλιτώσει από σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με το Infobae, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικών τραυματισμών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αναβάτης της μηχανής φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη πριν συγκρουστεί με το λεωφορείο.