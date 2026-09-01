Για αιώνες, το Στόουνχεντζ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά αινίγματα της Βρετανίας. Ο επιβλητικός προϊστορικός κύκλος από πέτρες στη νοτιοδυτική Αγγλία έχει κατά καιρούς ερμηνευτεί ως τόπος λατρείας, μνημείο για τους νεκρούς, βωμός θυσιών ή χώρος τέλεσης θρησκευτικών τελετουργιών.

Το καλοκαίρι του 1966, ωστόσο, ο αστρονόμος Τζέραλντ Χόκινς υποστήριξε ότι είχε βρει την απάντηση σε ένα μυστήριο χιλιάδων ετών. Ο βρετανικής καταγωγής καθηγητής, ο οποίος εργαζόταν τότε στις ΗΠΑ, παρουσίασε στο BBC μια εντυπωσιακή θεωρία: οι άνθρωποι που κατασκεύασαν το Στόουνχεντζ πριν από περισσότερα από 4.500 χρόνια ενδέχεται να το χρησιμοποιούσαν για να παρακολουθούν τις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης και ακόμη και για να προβλέπουν εκλείψεις.

Στην προσπάθειά του να αποδείξει τον ισχυρισμό του επιστράτευσε ένα εργαλείο πρωτοποριακό για την εποχή: έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ένας «υπολογιστής» της Νεολιθικής Εποχής;

Η θεωρία του Χόκινς είχε παρουσιαστεί αναλυτικά έναν χρόνο νωρίτερα, στο βιβλίο του «Stonehenge Decoded», το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση και επηρέασε σημαντικά τη συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του μνημείου.

Ο αστρονόμος πίστευε ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν τοποθετηθεί οι τεράστιοι λίθοι και τα ανοίγματα ανάμεσά τους δεν ήταν τυχαίος. Όπως υποστήριζε, «οι κύκλοι στο Στόουνχεντζ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί σαν υπολογιστής για την παρακολούθηση της Σελήνης και την πρόβλεψη των εκλείψεων».

Ιδιαίτερη σημασία απέδιδε στις 56 λεγόμενες «οπές Όμπρι» που σχηματίζουν έναν μεγάλο κύκλο στην περίμετρο του μνημείου. Σύμφωνα με τον Χόκινς, ο αριθμός 56 ταίριαζε με συγκεκριμένο κύκλο της κίνησης της Σελήνης και οι συγκεκριμένες θέσεις θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ένα απλό σύστημα υπολογισμού για την πρόβλεψη εκλείψεων.

Για τον ίδιο, η δυνατότητα αυτή θα είχε τεράστια σημασία για τους ανθρώπους της εποχής.

«Οι εκλείψεις είναι θεαματικά γεγονότα που ασφαλώς προκαλούσαν τα βαθύτερα συναισθήματα στους πρωτόγονους προγόνους μας», είχε πει. Περιγράφοντας μια έκλειψη Σελήνης, σημείωνε ότι το φως της χάνεται καθώς περνά στη σκιά της Γης και το χρώμα της μετατρέπεται από ασημόλευκο σε κόκκινο. «Οι αρχαίοι τη θεωρούσαν κόκκινη σαν αίμα και της απέδιδαν δυσοίωνες σημασίες», ανέφερε.

Η θεωρία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Χρόνια αργότερα, το βρετανικό περιοδικό Current Archaeology σημείωνε ότι το «Stonehenge Decoded» είχε ως απρόσμενο αποτέλεσμα να περιορίσει για αρκετές δεκαετίες τις εικασίες γύρω από τον σκοπό του μνημείου.

Από τον Ήλιο στη Σελήνη

Η αστρονομική σύνδεση του Στόουνχεντζ δεν αποτελούσε καινούργια ιδέα. Ήδη από τον 18ο αιώνα είχε παρατηρηθεί η ιδιαίτερη σχέση του μνημείου με την ανατολή του Ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο.

Ο Χόκινς, όμως, προχώρησε πολύ περισσότερο. Αντί να αντιμετωπίσει το Στόουνχεντζ αποκλειστικά ως έναν ναό ηλιακής λατρείας, πρότεινε ότι επρόκειτο για ένα εξελιγμένο, για τα δεδομένα της εποχής, «αστρονομικό παρατηρητήριο».

Η ιδέα άρχισε να διαμορφώνεται όταν επισκέφθηκε το μνημείο το 1961. Στόχος του ήταν να καταλάβει πώς ακριβώς η διάταξη των λίθων μπορούσε να σηματοδοτεί την ανατολή του Ήλιου.

Πέντε χρόνια αργότερα περιέγραψε στο βρετανικό μέσο εκείνη την εμπειρία:

«Κοίταξα γύρω μου στο φως της αυγής στο Στόουνχεντζ, ανάμεσα στις μεγάλες πέτρινες αψίδες. Ένιωσα ότι το οπτικό μου πεδίο ελεγχόταν, περιοριζόταν. Οι αψίδες έμοιαζαν να με αναγκάζουν να κοιτάξω συγκεκριμένα σημεία στον ορίζοντα. Τι υποτίθεται ότι έπρεπε να δω;».

Αυτή η παρατήρηση τον οδήγησε σε μια συστηματική χαρτογράφηση του χώρου. Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, πήρε μαζί του λεπτομερή σχέδια στα οποία είχε καταγράψει το κέντρο του μνημείου και τις ακριβείς θέσεις των λίθων, των ανοιγμάτων, των οπών και των χωμάτινων σχηματισμών.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που άλλαξε την έρευνα

Ο υπολογισμός του ουρανού όπως θα φαινόταν από το Στόουνχεντζ την εποχή της κατασκευής του θα απαιτούσε τεράστιο όγκο εργασίας.

Ο ίδιος ο Χόκινς παραδεχόταν ότι η διαδικασία θα ήταν τόσο χρονοβόρα και κουραστική ώστε πιθανότατα είχε αποτρέψει προηγούμενους ερευνητές από το να επιχειρήσουν κάτι ανάλογο.

Είχε, όμως, ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

«Ευτυχώς, είχα στη διάθεσή μου μια υπολογιστική μηχανή, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή», είχε εξηγήσει.

Στο Αστεροσκοπείο Harvard-Smithsonian στη Μασαχουσέτη, ο Χόκινς και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή για να αναπαραστήσουν τις θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης όπως θα ήταν ορατές κατά την περίοδο κατασκευής του Στόουνχεντζ.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα με τις διαφορετικές ευθυγραμμίσεις των λίθων του μνημείου.

Τα ευρήματα τού φάνηκαν εντυπωσιακά. Πολλές από τις νοητές γραμμές που σχημάτιζαν οι λίθοι έμοιαζαν να αντιστοιχούν σε σημεία ανατολής και δύσης του Ήλιου και της Σελήνης.

«Το Στόουνχεντζ ήταν συνδεδεμένο με τον Ήλιο και τη Σελήνη τόσο στενά όσο οι παλίρροιες. Ήταν ένα αστρονομικό παρατηρητήριο. Και μάλιστα καλό», υποστήριζε.

Η σύνδεση με τον Ήλιο δεν τον εξέπληξε ιδιαίτερα. Θεωρούσε αναμενόμενο οι κατασκευαστές του μνημείου να παρακολουθούν τις θέσεις του κατά τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες.

Η Σελήνη, αντίθετα, ήταν εκείνη που τον εντυπωσίασε.

Όπως εξηγούσε, η παρατήρησή της είναι πολύ πιο σύνθετη, επειδή η θέση της στον ουρανό μεταβάλλεται με πολύ πιο περίπλοκο τρόπο από εκείνη του Ήλιου.

Ναός και παρατηρητήριο ταυτόχρονα

Για τον Χόκινς δεν υπήρχε πραγματική αντίθεση ανάμεσα στη θρησκευτική και την αστρονομική λειτουργία του Στόουνχεντζ.

«Δεν μπορεί να υπάρχει διαφωνία για το αν ήταν ναός ή παρατηρητήριο. Ήταν και τα δύο, επειδή ο Ήλιος και η Σελήνη ήταν θεοί εκείνη την εποχή», υποστήριζε.

Εάν η θεωρία του ήταν σωστή, η δυνατότητα πρόβλεψης ενός τόσο εντυπωσιακού φαινομένου όπως η έκλειψη θα μπορούσε να προσφέρει τεράστια εξουσία σε μια θρησκευτική ή πολιτική ελίτ.

Το περιοδικό Time είχε επισημάνει το 1965 ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από ιερείς-ηγεμόνες για την ενίσχυση του κύρους και της δύναμής τους. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων πότε θα συνέβαινε μια έκλειψη, θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν τους ανθρώπους στην πεδιάδα του Σάλσμπερι και να παρουσιάζουν το ουράνιο φαινόμενο ως αποτέλεσμα θρησκευτικής τελετουργίας.

Οι αμφιβολίες εμφανίστηκαν από την αρχή

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε, η θεωρία του Χόκινς δεν έγινε αποδεκτή χωρίς αντιδράσεις.

Ορισμένοι επιστήμονες αμφισβήτησαν ακόμη και τη βάση πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η ερμηνεία των 56 οπών, επισημαίνοντας ότι τρεις από αυτές ενδεχομένως να μην είχαν δημιουργηθεί από ανθρώπους, αλλά να αποτελούσαν ίχνη δέντρων που κάποτε φύονταν στο σημείο.

Ο Βρετανός αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Άτκινσον έγραψε το 1966 ότι δεν υπήρχε αμφιβολία πως η διάταξη του Στόουνχεντζ είχε «κάποια αστρονομική σημασία». Προειδοποιούσε, όμως, ότι η ερμηνεία των ευθυγραμμίσεων και των υπόλοιπων αστρονομικών χαρακτηριστικών του μνημείου απαιτούσε μεγάλη επιστημονική προσοχή.

Με την πάροδο των δεκαετιών, οι νέες αρχαιολογικές έρευνες αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την ιδέα του «υπολογιστή εκλείψεων».

Τι γνωρίζουμε σήμερα για το Στόουνχεντζ

Οι σύγχρονες έρευνες έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που υπήρχε τη δεκαετία του 1960.

Ο καθηγητής Μάικλ Πάρκερ Πίρσον, του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του University College London και επικεφαλής σημαντικών ερευνών γύρω από το Στόουνχεντζ, είναι κατηγορηματικός ότι η θεωρία του Χόκινς δεν θεωρείται πλέον επιστημονικά βιώσιμη.

«Σήμερα είναι μια νεκρή θεωρία, στον κάδο απορριμμάτων μαζί με τόσες άλλες θεωρίες για το Στόουνχεντζ που έχουν απορριφθεί», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η εικόνα του Στόουνχεντζ ως «υπολογιστή» αντανακλούσε περισσότερο τον ενθουσιασμό της δεκαετίας του 1960 για τη νέα τεχνολογία παρά την πραγματικότητα της Νεολιθικής Εποχής. Τη χαρακτήρισε «μια μοντέρνα μεταφορά για την εποχή», η οποία σήμερα είναι εντελώς ακατάλληλη για την κατανόηση του μνημείου.

Ένα από τα βασικά προβλήματα της θεωρίας είναι ότι ο Χόκινς αντιμετώπιζε σε μεγάλο βαθμό το Στόουνχεντζ ως ενιαία κατασκευή.

Η σύγχρονη αρχαιολογία έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το μνημείο δημιουργήθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολλές διαφορετικές φάσεις, σε μια διαδικασία που διήρκεσε περισσότερα από 1.500 χρόνια.

Παράλληλα, οι υποτιθέμενες ευθυγραμμίσεις με ακραίες θέσεις της Σελήνης δεν έχουν την ακρίβεια που θα απαιτούνταν από ένα πραγματικό όργανο μέτρησης. Σύμφωνα με τον Πάρκερ Πίρσον, αποκλίνουν κατά μία ή δύο μοίρες.

Αυτό σημαίνει ότι το Στόουνχεντζ πιθανότατα δεν κατασκευάστηκε ως μηχανισμός ακριβούς μέτρησης του χρόνου ή πρόβλεψης ουράνιων φαινομένων.

Η σχέση του με τον ουρανό, ωστόσο, κάθε άλλο παρά απορρίπτεται. Η επικρατέστερη σύγχρονη προσέγγιση είναι ότι το μνημείο είχε σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει και να «γιορτάζει» συγκεκριμένες κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης, οι οποίες πιθανότατα είχαν ιδιαίτερη συμβολική και τελετουργική σημασία για τους ανθρώπους που το δημιούργησαν.

Μπορούσαν οι αρχαίοι Βρετανοί να προβλέπουν εκλείψεις;

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι στη Βρετανία παρακολουθούσαν συστηματικά τις κινήσεις της Σελήνης και πιθανότατα μπορούσαν να προβλέψουν εκλείψεις ήδη από περίπου το 1000 π.Χ.

Το πρόβλημα για τη θεωρία του Χόκινς είναι η χρονολογία.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις εμφανίζονται περίπου 1.500 έως 2.000 χρόνια μετά την περίοδο κατά την οποία το Στόουνχεντζ βρισκόταν στο απόγειο της σημασίας του.

Η βασική ιδέα πίσω από αυτήν, όμως, επιβιώνει σε διαφορετική μορφή: οι άνθρωποι που δημιούργησαν το μνημείο παρατηρούσαν προσεκτικά τον ουρανό και ενσωμάτωσαν τις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης σε ένα από τα πιο μυστηριώδη και εμβληματικά μνημεία της προϊστορικής Ευρώπης.