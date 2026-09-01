Τέσσερα παιδιά συγκαταλέγονται στους νεκρούς από τα πρώτα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας, κατόπιν εντολής της νέας κυβέρνησης, εναντίον περιοχών όπου δραστηριοποιούνται αντάρτικες οργανώσεις. Την πληροφορία μετέφερε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από την ιατροδικαστική υπηρεσία της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια στρατιωτικών βομβαρδισμών στην περιοχή του Αμαζονίου, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στη συγκεκριμένη ζώνη δραστηριοποιούνται αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις, οι οποίες μάχονται για την κυριαρχία σε παράνομες δραστηριότητες που αποφέρουν σημαντικά έσοδα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών, η παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και οι εκβιασμοί.

«Οι κακοποιοί οι οποίοι για δεκαετίες στρατολογούν παιδιά και τα μετατρέπουν σε μαχητές ή ανθρώπινες ασπίδες πρέπει να πληρώσουν για τα εγκλήματα αυτά που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε χθες ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια μέσω X.

Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas.



Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben… https://t.co/mAL5GQtRpZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026

Ο αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου υποσχόμενος ανελέητο αγώνα εναντίον ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών με την υποστήριξη των βασικών συμμάχων του, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Στους βομβαρδισμούς που διατάχτηκαν από την κυβέρνησή του έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 26 άνθρωποι, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.

Έγιναν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης ανταρτών Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στον νομό Κατατούμπο (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Ενώ στον νομό Γουαβιάρε (νότια) έγιναν επιχειρήσεις εναντίον παράταξης διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 428 υποθέσεις στρατολόγησης ανηλίκων από ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως την 31η Ιουλίου φέτος, καταμετρήθηκαν 97.

Ωστόσο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ υποτιμημένοι.

Την περασμένη εβδομάδα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) στηλίτευσε τον ρόλο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ως προς τη στρατολόγηση παιδιών, υποστηρίζοντας ότι το Facebook και το TikTok δεν είναι σε θέση να εμποδίσουν τη διασπορά περιεχομένου που παράγονται από ένοπλες οργανώσεις στην Κολομβία.

Η ίδια ΜΚΟ έκανε λόγο για 1.500 υποθέσεις στρατολόγησης παιδιών ή εφήβων από το 2021, βασιζόμενη σε επίσημους αριθμούς.

Οι ένοπλες οργανώσεις οι οποίες εντάσσουν στις τάξεις τους ανηλίκους, διά της βίας ή της πειθούς, τους αναθέτουν βοηθητικά καθήκοντα –επιμελητεία, συλλογή πληροφοριών…– αλλά ενίοτε και μάχιμους ρόλους, τους χρησιμοποιούν σαν «κρέας για τα κανόνια», έκρινε η HRW.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια αναφέρθηκε χθες σε τρίτο βομβαρδισμό, και αυτόν στη Γουαβιάρε, εναντίον παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία. Κατά τον αρχηγό του κράτους, το πλήγμα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «8 μέλη» της «δομής» αυτής.

Δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν ανήλικοι ανάμεσά τους.

Η Κολομβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας, κάτι που αποδίδεται κυρίως σε συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων οργανώσεων που προσπαθούν να μεγεθύνουν τα εδάφη που ελέγχουν και σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.