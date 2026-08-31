Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια μιας καισαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα, στην Τσεχία, ανακοίνωσε το νοσοκομείο σήμερα.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Bulovka, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, το περιστατικό σημειώθηκε την 25η Αυγούστου. Το νεογέννητο δεν τραυματίστηκε.

«Η καισαρική έγινε λόγω σοβαρών γυναικολογικών επιπλοκών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου Εύα Στολέτζντα Λιμπιγκέροβα. «Η κατάσταση της μητέρας είναι σταθερή και δεν χρήζει νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, παραμένει στη μαιευτική κλινική μαζί με το παιδί της», συμπλήρωσε η ίδια.



Η εφημερίδα Denik N έγραψε χθες πως η μητέρα, ηλικίας 24 ετών, υπέστη εγκαύματα από ένα εργαλείο που είχε χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει η αιμορραγία, μετά τη χορήγηση από το προσωπικό ενός εύφλεκτου αντισηπτικού.

Συμπλήρωσε πως η ασθενής είχε μεταφερθεί σε ένα άλλο νοσοκομείο της Πράγας, που διέθετε μονάδα σοβαρών εγκαυμάτων για τη συνέχιση της θεραπείας της, προτού γυρίσει πάλι στο νοσοκομείο Bulovka. Υπέστη εγκαύματα στα γεννητικά όργανα, τους μηρούς, τα πλευρά και την κάτω κοιλία, διευκρίνισε η εφημερίδα.

«Το νοσοκομείο διεξάγει έρευνα για το περιστατικό βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών», εξήγησε η Στολέτζντα Λιμπιγκέροβα. Το νοσοκομείο αυτό συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές κλινικές της Πράγας.

Βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων το 2024, αφού πραγματοποίησε κατά λάθος μια άμβλωση έπειτα από μια σύγχυση ανάμεσα σε δύο ασθενείς ασιατικής καταγωγής.